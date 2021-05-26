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【消費優惠】ISAAC TOAST飲品7折及吐司85折　Tsuta蔦尖沙咀店第2碗拉麵半價

精明消費 07:00 2021/05/26

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. ISAAC TOAST：飲品7折、吐司85折

由5月11日起，逢星期一至四晚上7點30分後（公眾假期除外），所有飲品7折以及所有吐司85折。此優惠適用於堂食及外賣自取（需於店舖內下單）。

分店地址：

  • 沙田新城市廣場三期3樓A311號舖
  • 旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓F1號舖

2. Tsuta蔦：尖沙咀店第2碗拉麵半價

Tsuta蔦尖沙咀店因租約期滿，將於5月31日最後一天營業。由即日起，凡惠顧任何一款拉麵即可享第二碗半價優惠！

要注意此優惠不適用於蟹湯拉麵，而半價之拉麵以最低價值者作計算。

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場地下G111號舖

3. 惠康：Häagen-Dazs家庭裝雪糕／雪糕批$110/2件

由即日起至5月27日，於惠康買任何Häagen-Dazs 家庭裝雪糕（457至473毫升）及脆皮雪糕批3支裝雪糕（3x80毫升），110元可以買到2盒，平均每盒55元！

此優惠不適用於「惠康為您送」網上購物服務。貨品數量有限，部分貨品只限指定分店提供，售完即止。

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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