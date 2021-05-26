【收息基金】每月收息兼分散風險　股債混合基金年息率高達9厘　

低息環境下，不少投資者都尋求穩定收益，每月派息基金就深受收息一族歡迎。市面上不少每月派息基金均為債券基金，但其實亦有高配息率的股債混合基金選擇，每月派息的最高更可高達9厘。

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顧名思義，股債混合基金分別會投資於全球股票及債券市場，達到分散風險的目標，並按不同的股債比重分為中至高的風險程度。投資者若想每月有息收，則可留意以每月穩定派息為投資目標的基金。本網在晨星搜尋每月派息的股債混合基金，年息率由1厘至9.2厘不等。以最高派息的安聯收益及增長基金為例，其投資組合分別投資在高收益債佔33.99%；股票／股本證券佔33.62%；可換股債佔32.42%，其債券佔重較多。

假設投資10萬元，以最高年息率9.26厘的安聯收益及增長基金AM-H2（人民幣）計算，每月可獲分派803元人民幣利息，一年則可獲派9,636元人民幣。由於基金有不同的貨幣單位，投資者要留意基金計價貨幣與對應資產貨幣的滙率風險。

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■年息率7厘以上每月派息股債混合基金■

（包括同一基金的不同資產類別）

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投資者在挑選派息基金時要留意，派息政策會列明基金經理在大方向下會按月派息，但息率不會保證，而基金派息時，亦可以從原本的投資額或資本收益中提取作派息。入場前，投資者應了解基金過去的基金價格及派息表現，並參考基金評級及風險級別等，才決定應否投資。

另外，投資者亦要了解相關基金涉及管理費、認購費及平台費用等，以了解投資成本。

責任編輯：李瑩

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