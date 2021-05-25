【高息ETF】港股高息ETF收益率邊4隻高過盈富？　今年最高息率有近4%

談起高息的交易所買賣基金（ETF），相信不少人會想起盈富基金 （02800） ，其本年度收益率達2.62%，不過事實上在港股中還存有其他不少高息ETF，十分適合「食息一族」。以下將會以4隻收益率較盈富基金高的ETF，包括平安香港高息股 （03070） 、安碩恒生指數（09115)、BMO亞投債 （09141） 及領航亞洲高息 （09085） 來作比較。

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■4隻港股高息ETF■

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息率最高的港股ETF

要數以上4隻港股高息ETF，收益率最高的是平安香港高息股ETF莫屬，收益率達3.75%，每半年派息一次。其追蹤中證香港紅利的表現，由30隻成分證券組成，主要持股包括中國銀行 （03988） 、中國海洋石油 （00883） 、建設銀行 （00939） 及工銀亞洲 （01398） 等，分別佔資產淨值10.09%、9.62%、9.04%及8.87%。

另外，安碩恒生指ETF亦有3%以上息率，息率達3.19%。至於BMO亞投債ETF及領航亞洲高息ETF的息率則分別為2.88%及2.81%。

今年累積表現最好

在4隻高息ETF中，今年來累積表現最好的同樣是平安香港高息股ETF，累計回報12.43%。其次是領航亞洲高息ETF，今年來累積表現10.11%；安碩恒生指數ETF今年的累積回報則有5.93%。

表現最差的是BMO亞投債ETF，今年來的累積表現錄得-3.19%，此ETF旨在盡量貼近彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數的投資業績，有48%的投資分布在中國、11.85%分布在印尼、9.46%及7.15%分布在南韓及香港。

管理費最平

除了息率外，ETF管理費同樣是投資者關心的因素。在以上4隻ETF之中，管理費最平的為安碩恒生指數ETF，管理費僅0.09%。此ETF追蹤恒生指數（淨總回報），追蹤50家公司，五大持股分別為滙豐控股 （00005） 、騰訊控股 （00700） 、友邦保險 （01288） 、中國移動 （00941） 及中國建設銀行 （00939） 。

雖然平安香港高息股ETF的息率是4隻ETF之中最高，但其管理費卻是最貴，達0.55%。其餘兩隻ETF—BMO亞投債及領航亞洲高息水ETF的管理費均為0.35%。

注意買入以上高息ETF風險

值得注意的是，高息ETF雖然收益率高，能符合「食息一族」的收息需要，但其成交量未必高，BMO亞投債及領航亞洲高息ETF今天（25日）均錄得零成交。

另外，基金管理公司領航投資去年中宣布將以6至24個月時間退出香港的ETF業務，僅保留機構客戶業務，因此投資者需要留意若買入相關ETF後，其退出香港市場會有甚麼安排。

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責任編輯：鄭樂怡

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