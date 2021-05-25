▲ 【虛擬銀行】中國微眾銀行對香港虛擬銀行的3點啟示

WeBank對香港虛擬銀行的3點啟示

了解2項WeBank的成功因素後，香港正在蓬勃發展的虛擬銀行業從Webank身上又能獲得甚麼啟示呢？針對着香港銀行市場的現況，以下3項建議可稍作參考。

1. 新興銀行的成功不一定只靠擾亂現有秩序，鞏固獨有定位亦能致勝

WeBank成功找到了中國銀行系統的空隙，為一群被忽略客戶提供服務，以及利用她的科研技術聯繫傳統國有銀行。

很多案例告訴我們，新興的挑戰者必須透過重塑固有市場秩序來尋覓生存空間，但Webank的成功證明了與其興師動眾與傳統行業巨頭抗衡，倒不如利用其新興與虛擬的優勢填補市場漏洞。

2. 香港虛擬銀行有限度投資於科研，應重視企業科技化的大趨勢

虛擬銀行本就建基於手提科技上，若他的擴展止步於去實體化，豈不是錯失了其營運模式的先天優勢？

論資金或客群，新興銀行若想於基本金融服務與傳統銀行抗衡，於短期內仍有一定難度，因此新興銀行應利用他們靈活及低成本的營運模式開拓科研，填補傳統銀行於此地的不足，或是對長遠發展更理想的出路。

3. 虛擬銀行熱潮下，依靠專注市場定位或是立足關鍵

相對於「鬥快」或「鬥全面」，對於初成立的虛擬銀行，專注於發展某幾個客層會否對於立足銀行界更有利呢？

WeBank致勝的關鍵可謂其獨特的服務客層，集中穩當於此市場的地位後，政府的認證以及其轉虧為盈的收穫證明了此策略的效率，的確值得一群正在本地迅速萌芽的虛擬銀行參考。

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (124) — 案例分析 — 中國「微眾銀行」對香港虛擬銀行的三點啟示】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。