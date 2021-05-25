▲ 【虛擬銀行】中國微眾銀行對香港虛擬銀行的3點啟示

又來到介紹一眾外地虛擬銀行案例的時間，早前分別介紹了日本「auじぶん銀行」、德國「N26 Bank」和南韓「 카카오뱅 크Kakao Bank」，這一次我們會看一下中國內地的例子，介紹有騰訊作為大股東的「微眾銀行」，她又有甚麼成功之道呢？

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微眾銀行（WeBank）於2014年以中國首間民營及互聯網銀行名銜開業，擁有互聯網巨頭騰訊作股東，坊間笑稱「企鵝銀行」。開業5年已管理高達4,400億元資產並賺取39.5億元淨利潤。

WeBank的願景「科技、普惠、連接」

WeBank能夠成功，除了坐擁騰訊的名氣，還得歸功於透過「科技」和「普惠」以達致「連接」的願景。

首先，WeBank致力普惠金融服務，專注為國內被忽略的一群客戶即小微企業（Small and micro businesses）、缺乏銀行及無帳戶者（The unbanked and underbanked）提供更可負擔，更便捷的銀行服務。

除了獨特的市場定位，WeBank當然利用了騰訊作為互聯網巨頭的資源發展，標榜以ABCD 4項金融科技服務大眾 ，即A：人工智能、B：區塊鏈、C：雲計算、D：大數據，來提供每個人都能接觸的銀行服務。

那麼WeBank提供了甚麼產品，「連接」起國內每一個人和企業呢？

WeBank的主要銀行產品

WeBank的銀行產品主要為貸款及信貸產品，透過「微眾銀行及微眾企業愛普App」作主要服務平台。

貸款服務方面，有無帳戶人士亦能享用的貸款產品「微粒貸」，每日計息，一般為日利率0.02%、即約年利率7%；專供小微企業申請的貸款產品則稱為「微業貸」，為小微企業提供無抵押流動資金。

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例了「微粒貸」和「微業貸」，WeBank還有另一主打貸款產品「微車貸」，為大眾提供汽車有關開支貸款。

Webank還有提供小額消費信貸產品「小鵝花錢」，性質與螞蟻「花唄」相似，即綁定微信支付後可於消費時滿足臨時借貸需求，可應用於微信消費，紅包、轉帳等場景。

我個人認為WeBank能於短時間內賺取過億利潤歸功於2大原因，分別是：

1. Webank成功謹守其「獨特的市場定位」

2. WeBank視自己為「科技企業」而非「銀行」

於銀行市場中找到屬於自己的定位，專注勝任「連接」客戶與傳統金融機構的角色

WeBank專注實現以「科技」達致「普惠」及「連接」，並沒有呈現「市場顛覆者」角色嘗試佔據或重塑現有銀行市場的迹象，令她至今仍能屹立於小微市場，受最近中國互聯網金融整頓影響較小。

「微粒貸」採用了聯合貸款模式，與現有中小型商業銀行合作，Webank擔任「中間人」，向銀行提供客戶、科技和數據分析，銀行則提供資金。身為一家新興銀行，WeBank的資金與存款固然有限，因此她將自己定位成擁有「銀行牌照的科技公司」，利用其科技上的優勢填補在此範疇較落後的傳統銀行，提供接連銀行設備的服務。

從國務院總理李克強2015年到訪微眾銀行考察一事，反映了中國政府鼓勵及認可其普惠金融的價值，亦可反映政府鼓勵對傳統金融服務的改革。再加上微眾銀行已被列入中央銀行數位貨幣營運機構之一，能與6大國有銀行並列證實了政府對其信任。

重點投放資源發展金融科技，堅信銀行就是科技企業

WeBank早前於年報提到他們「堅信銀行就是科技企業，未來的銀行不僅需要深度應用科技，更需要把科技能力轉化為核心產品和服務」。

WeBank採用獨有「去中心化」IT系統，參考一眾科技巨頭的架構保證了IT平台的靈活性以便日後擴張。其次，WeBank的科技研究投資費用佔收入比重近10%，因此IT營運成本相比傳統銀行顯著低，僅為市場平均的十分之一，資源主要用於發展ABCD四項金融科技，確保WeBank的產品以科技能力為主。

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (124) — 案例分析 — 中國「微眾銀行」對香港虛擬銀行的三點啟示】