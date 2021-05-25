▲ 【曾俊華專欄】從劍擊看初創「一勝十一敗」 感悟挫折 沉着應戰 贏人先要贏自己

有人說商場如戰場，要打倒對手才是大贏家。我並不同意，反而覺得無論是要在劍擊場上取勝、在市場上突圍、抑或在個人生活上獲取成就感，對手從來不是別人，而是自己。因為我深信所有成績都不是突如其來，而是要經過慢慢醞釀和冒險，透過一天一天持之以恆，才可達成目標。所以我會說，所有成績都是一場又一場的久別重逢。

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成功在於堅持 失敗講求寬容

在香港讀中一的時候，我已經開始學習劍擊，時至今日我仍在打劍，而每個星期最期待的時間就是在周末回到母校喇沙書院教劍。在長達50多年的劍擊生涯當中，從最初一竅不通，到慢慢加深認識，直至在突然之間一切變得很順遂。可惜在過去一年多，因為疫情的關係，未有回校練習，非常懷念。很多事情似乎都是這樣，但這一個被稱為「開竅」的瞬間，其實並非在一夕之間發生，而是已經歷之前漫長的磨練。

我還記得在美國讀大學時曾經參加美國東部大學劍擊聯賽，現場高手如雲，但正所謂「不要想着贏，要想着不能輸」，我憑着「要不敗的心」和融會貫通的技術全力應戰。

當然，無人能夠保證百戰百勝，左右勝負的因素還有對手的特性是否適合自己的打法、決戰一刻能否正常發揮等等的多方面配合。但正因為很多因素我們都無法控制，唯一能夠掌握的只有自己，即是透過以往每一日持久的訓練，鍛鍊心智和技術。然後在上場時就只有清空腦袋，才可以靜觀其變，打好一場精彩的攻防戰。

▲ 在長達五十多年的劍擊生涯當中看見「開竅」的瞬間，其實並非在一夕之間發生，而是已經歷之前漫長的磨練。

我亦是用這種心態，在2017年參與特首競選辯論。在台上我沒有一心念着想要說些甚麼，反而是要順其自然地說出心底話，其實所回答的答案就是已經累積多年的準備，只關乎有沒有在當下自然流露。

老實說，我也曾經有過不少失敗經驗，但我體會到坦誠的面對挫折、寬容的面對情緒，反能讓你看見成功的出口。我敢說大部分的勝利，也是從錯誤中學習而來，我們要懂得欣賞沿途走來的自己，「It’s OK to be sad」，讓自己感受經歷，將失敗盡快放低，跌倒盡快起身。說到底，並不是每次都能贏別人，但首先要贏自己。

保持專注 贏人先要贏自己

虛擬保險都是一樣，不應視傳統保險公司為競爭者，創新本就是另闢新路，更應該純粹地做好自己。因為我始終相信成事關鍵在人，只要尋找到一群擁抱同樣價值的人，並允許差異、敢於挑戰，就可以一起朝着為香港人提供最好保障的目標進發：以可負擔的價錢提供醫療保障，同時在科技和客戶服務上不斷追求進步，時刻回應市民需要。

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環顧全球，初創公司失敗率極高，據Startup Genome在2019年報告，12間初創公司裡面有11間失敗。而美國勞工部數據亦顯示每10間初創公司中，有2間在開業第一年已經結業。

▲ 12間初創公司裡面有十一間失敗，Bowtie其實只是一間成立僅2年多的初創企業，但原來已經走了很遠。

我認為要成為12間中唯一屹立不倒的一間，並不是要打低對手，而是要保持專注、做好自己，這樣就不需要和其他人競爭或打減價戰、在背後追趕。而是早悉先機、主動出擊，乘第一波浪潮而起。Bowtie在2018年成為全港第一間虛擬保險公司，同時是本地第一間專注自願醫保、第一間顛覆傳統保險市場的初創公司。回想起來，Bowtie其實只是一間成立僅2年多的企業，但原來已經走了很遠。所以，我認為在追求創新的同時，亦需要懂得沉住氣，持續地走下去，才能成為最終贏家。

作者簡介：

任職政府35年、前財政司司長曾俊華（John）「劈炮唔撈」後，熱心參與不同活動。近年作為Bowtie的資深顧問，他的願景是所有香港人都能夠得到保障，真正走進自保時代。他創辦了非牟利機構「薯片叔叔共創社」，亦是商業電台音樂節目主持人及喇沙書院的劍擊教練。