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【外滙分析】瑞銀預期美元第三季觸底終結弱勢　兌人幣料低見6.3

外匯、商品、債券 16:58 2021/05/25

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瑞銀財富管理投資總監辦公室大宗商品主管兼亞太區外滙及經濟主管施德銘（Dominic Schnider）預期，美元兌人民幣在第三季將進一步走低，並會在季內觸底。隨着美元弱勢終結，料明年美元兌人民幣將有更多上行空間。

【美元前景遭看淡　未來數月兌人民幣料見6.35：按此

該行調整了美元兌人民幣的預測，9月底的預測由6.35下調至6.3，12月底的預測則為6.35，建議投資者在第三季繼續多做人民幣兌美元。不過，在第四季需要密切關注美國聯儲局的政策論調。至於明年3月的預測值則由6.35上調至6.4，並預計明年6月底將上看6.45。該行指，調整旨在使投資者為美元弱勢的終結做好準備，意味着美元兌人民幣在今年第四季將橫行整固，明年則有一定上行潛力。

【人幣7日存期有11厘年息　銀行優惠大檢閱：按此

施德銘指出，預測的調整是基於三個因素：首先，預料美聯儲會將在今年下半年某個時點開始為明年縮減資產購買計劃做準備，這應該會推高美國長期利率，包括名義利率和實際利率，進而導致人民幣具吸引力的息差優勢減弱。其次，認為明年全球GDP增長將有所放緩，進而廣泛削弱投資者的風險偏好。第三，預期明年中國的經常帳盈餘將再度下降。

這些因素將限制人民幣兌美元進一步升值，使得美元兌人民幣在今年第四季進入調整，並在明年轉為走升。鑑於轉折點發生的時機尚不明朗，滙率預測僅小幅調整。

 

責任編輯：鄭樂怡

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