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【ESG】中國碳交易市場料6月底啟動　逐步納入8大高耗能行業

綠色金融 14:19 2021/05/25

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【ESG】中國碳交易市場料6月底啟動　逐步納入8大高耗能行業

中國務求在2030年前碳達峰，爭取2060年前實現碳中和。據內地媒體報道，中國全國碳排放權交易市場料最快在6月底啟動，上海環境能源交易所董事長賴曉明在2021碳中和與綠色發展論壇上表示，目前全國碳排放權交易市場已經基本建設完成，相關的規則制度也已經完善。據了解，首批將納入2000多家發電企業，市場人士料將有利於有關企業的發展。

【廣東深化碳交易試點　積極推動大灣區碳市場：按此

8大高耗能行業將逐步納入

據市場人士透露，全國碳交易市場將採取「雙中心」模式，上海環境能源交易所為交易中心，武漢為碳排放權註冊登記中心。除了首批2000多家電力企業外，後期8個高耗能行業於「十四五」期間逐步納入，包括鋼鐵、水泥、石油、化工、建材、造紙、有色金屬和民用航空等行業的企業進行交易。

賴曉明指出，中國全國碳市場運作初期，預計首批參與者是控排企業，機構投資者和個人暫不會參與，未來條件成熟後，預計機構投資者會很快被納入市場。

市場人士預計，全國碳交易暫僅涉及碳排放配額的現貨交易，未來或會效仿國外開發期貨、期權等衍生產品，其交易規模有望超過原油交易，有望成為全球最大的單一商品交易市場。

【環保熱潮停不了？ 解構碳中和概念（立即收看）：按此

碳交易、碳市場是甚麼？

碳交易是《京都議定書》為促進全球減少溫室氣體排放，採用市場機制，建立的以《聯合國氣候變化框架公約》作為依據的減排量交易。

碳市場的運作原理是在於鼓勵減排成本低的企業超額減排，將其所獲得的剩餘碳配額或溫室氣體減排量，通過交易的方式出售給減排成本高的企業，幫助減排成本高的企業實現減排目標，降低實現目標的減排成本。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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