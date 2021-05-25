【收息基金】基金名稱後的英文代號有甚麼含意？　教你睇邊款基金有息派

大家通常都能在基金名稱的背後見到一些英文代號，包括「A」、「B」、「ACC」及「MDIS」等，但到底有多少人知道這些英文代號代表着甚麼意思？根據基金分銷機構的資料所顯示，有關的英文代號其實是為包括基金買賣費用、派息等方面進行分類。投資者在選擇基金產品時，又應該如何作出判斷？以下是綜合本地基金分銷商，把本港基金產品最常出現的英文代號供大家作為參考：

【對抗通脹 哪些資產可保值？：按此】

A類基金：認購時支付費用

A類（亦可稱為第1類）基金是指投資者在認購時便需要支付相關的銷售費用，其中股票基金最高銷售費為5.25%。不過該類基金大部分都不會設有贖回費，亦沒有鎖定期，更容許進行基金轉換，靈活性較高。

B類基金：贖回或延後收費

B類基金雖然不需投資者先付銷售費用，但會因應投資者的持有時間來調整贖回費或銷售費用，以贖回費為例，投資者持有時間愈長，所收取之用便會愈低。另外，B類基金亦具有其他後續收費（例如分銷費用），所以會令投資者在往後的交易成本提高。因此，投資者在購入B類基金前，便應該保持審慎，切忌因為不需預先繳付銷售費用而輕易作出買入決定。

除了以上兩種主要分類之外，還有其他收費框架不盡相同的分類，亦未必是一般香港投資者會接觸到的類別。但有另外一些縮寫，大家會經常見但又未必明白，例如「DIS」、「INC」、「ACC」等，又是甚麼？

派息與否一看即知

根據這一串英文字母，投資者就可以分辦出基金是如何分派收益的。DIS（即Distribution）或INC（即Income）類別的基金是指會以現金形式派發股息，當中MDIS／MDIST（Monthly Distribution）表示基金會每月派息，而QDIS（Quarterly Distribution）則代表基金每個季度派息。至於ACC類別（Accumulation），即累積或累算，這類基金在獲利後，基金管理團隊會把可分派的收益繼續作為投資之用，而不會直接發給投資者。

【基金股票定價大不同? 咩係「未知價」? 點解可以有保障啲？：按此】

責任編輯：梁宇碩

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】