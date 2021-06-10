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【iBond 2021】銀行認購iBond優惠一覽　最多優惠「10免」係邊間？

收息攻略 11:59 2021/06/10

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【iBond 2021】各大銀行認購iBond優惠一覽　最多優惠「10」免係邊間？

第8批iBond明日（11日）截止申請啦！今批iBond（新上市編號：04246）每手價格為1萬元，並設2厘「保底息」。由於上一批iBond認購反應熱烈，今次發行額更可酌情增至200億元。現時各大銀行紛紛推出iBond認購優惠，即睇用邊間銀行認購iBond最着數！

【券商認購iBond優惠　邊間送1股蘋果？邊間有「11免」？：按此

■銀行認購iBond優惠，即睇邊間有「10免」■

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如果單純以豁免手續費的優惠作比較，當中以大新銀行的優惠最為吸引，豁免10項的手續費，包括認購費、託管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、二手買入費、二手賣出費、轉出費（轉出至其他銀行）、轉倉費（轉倉至本行之證券戶口）及沽出經紀佣金。

其次，則為工銀亞洲的「9免」優惠，包括豁免認購費、代收利息費、提早贖回費、到期贖回費、存入費、轉倉費、iBond託管費（工銀亞洲理財金帳戶及私人銀行客戶）、買入經紀費和沽出經紀費（iBond上市起計首一個月）。

恒生銀行亦提供「8免」優惠；而滙豐銀行、信銀國際、招商永隆銀行則提供「7免」優惠。比較上述銀行，當中銀香港的優惠最不吸引，僅豁免認購費。

想知道更多iBond詳情，即睇iBond懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 收息之選

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