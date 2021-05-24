【抗通脹】對抗通脹　哪些資產可保值？

各國為克服疫情所帶來的負面影響，採取寬鬆的財政措施撐市，使市場對通脹的憂慮升溫。面對通脹重臨的機會愈來愈高，哪些資產具備保值的作用及值得大家考慮？

【基金股票定價大不同? 咩係「未知價」? 點解可以有保障啲？：按此】

1. 貴金屬

貴金屬傳統上被認為有力對抗通脹的資產。世界各地都擁有自己的流通貨幣，惟由於貨幣會因政經環境而使購買力出現變動，所以當市場憂慮貨幣貶值時，通常會把資金泊到包括黃金、白銀在內的貴金屬以作保值之用。不過投資者亦要注意，由於貴金屬是無息資産，所以不會如銀行存款般分派利息，主要央行加息亦有機會使貴金屬的價值回軟。

2. 房地産投資信託基金（REITs）

房地產投資信託基金（REITs）是指集合不同投資者的本金，把其以信託形式投資於房地產項目，包括購物中心、寫字樓、酒店、廠房等物業上。房託的主要收入來源主要為租金，若沒有虧損的情況下，管理人一般要在扣除營運管理成本及開支後，把最少90％利潤分派給投資者。在通脹的環境下，投資者可以獲得穩定的股息收益外，房託亦可望為其帶來保值的機會。

3. 各類大宗商品

除了主要的貴金屬以外，原油、玉米、大豆等各類大宗商品亦同樣具備抗通脹的作用。由於通脹是代表着物價向上升，而大宗商品則大多為能源或農業產品，所以該類資產價格可以受惠因通脹而上揚。

4. 抗通脹債券

抗通脹債券一般由政府及半政府機構發行，並以當地貨幣計值。全球各地不少政府會對外發行抗通脹債券，供社會大眾認購來保持資產的購買力。本地投資者較為熟悉的包括香港的iBond或美國通脹保值債券（Treasury Inflation-Protected Securities，TIPS）。香港政府發行第8批iBond的年期為3年，每6個月派息一次，保證息率不少於2厘。

【高收益債券投資機會 留意債券界「墮落天使」與「明日之星」：按此】

責任編輯：梁宇碩

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】