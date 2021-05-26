【抗通脹】通脹升溫　美國通脹掛鈎債券ETF一年回報達26.45%

環球市場憂慮通脹升溫，為應對通脹，投資者亦要作適當的部署。政府將推出新一批通脹掛鈎債券（iBond），提供2厘保底息，6月1日開始接受認購。香港以外，環球市場都有與不同通脹指數掛鈎債券，例如美國國庫抗通脹債券（TIPS），其投資本金跟隨當地CPI指數變動。市場上有不少追蹤通脹指數掛鈎債券的ETF，其表現如何？

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通脹升溫 資金流入通脹掛鈎債券

美國4月份綜合消費物價指數（CPI）按年上漲4.2%，創2008年9月以來最大增幅，高於市場預期，並創下金融危機以來新高，顯示美國面臨通脹壓力增加。據路透報道引述 Refinitiv的數據，通脹數據公布後，資金明顯流入 通脹指數掛鈎債券，顯示投資者對通脹升溫的憂慮。報道指，自5月12日公布數據至5月19日當周，美國通脹指數掛鈎債券錄得19.2億美元淨流入，約佔全球債券總流入量的三分之一；相反，風險較高的高收益債券基金，錄得10周最大淨流出，為26.9億美元。

面對通脹升溫，投資追蹤通脹指數掛鈎債券ETF是否好選擇？據ETFdb.com的數據，美股市場1年回報表現最佳的通脹指數掛鈎債券ETF，大部分投資在美國國庫券或追蹤TIPS的相關指數，1年回報表現最佳為ProShares通脹預期ETF（美：RINF），達26.45%。

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責任編輯：李瑩

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