【港人移民】調查：近半港人對海外工作持開放態度　45歲或以上首選內地　後生仔又點揀？

▲ 【港人移民】調查：近半港人對海外工作持開放態度 30歲或以下首選英國 45歲或以上首選內地

求職網站JobsDB於今年3月委託獨立調查機構進行《2021年薪酬調查報告》，向本港逾4千名打工仔進行網上問卷調查，當中涉及打工仔海外工作的意向。結果發現，近半對海外工作持開放態度，比去年上升4%；其中近四分一視移民為考慮選擇。

【調查：逾半港人有意移民或海外置業 移民首選英澳加：按此】

至於考慮海外工作的原因，頭3個非工作相關的因素是「增廣見聞及擴闊視野」（55%）、「對香港的經濟前景無信心」（36%）及「渴望在其他國家居住及生活」（28%）；而工作相關的因素則有43%受訪者認為海外工作有利個人發展，可以有更多發揮機會，36%認為相同職位於海外企業的薪酬會較佳。

調查同時發現，25歲或以下的受訪者較其他年齡組別傾向考慮到海外工作或移民（54%），相反，46歲至50歲及50歲或以上的分別只有41%及43%表示會考慮到海外工作或移民。首選地點方面，30歲或以下受訪者多選擇到英國工作、31歲至45歲首選澳洲，而45歲或以上的則較傾向到內地工作。

責任編輯：曹佩鈞

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