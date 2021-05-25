【消費優惠】點點綠買新鮮水果滿$50即減$5 精明消費 10:30 2021/05/25 分享： 酷熱天氣下，食水果可以解解暑，又健康。點點綠推鮮果快閃優惠，買新鮮水果折實滿50元，即減5元，優惠期至5月30日止。 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】Adidas官網指定正價貨品買一送一 今日 【消費優惠】Adidas官網指定正價貨品買一送一 【賞你遊】旅發局第二輪「賞你遊」名額增至2萬 即日起消費滿800元可換本地遊名額（附申請詳情） 2021/05/24 【賞你遊】旅發局第二輪「賞你遊」名額增至2萬 即日起消費滿800元可換本地遊名額（附申請詳情） 【父親節2021】帝京酒店父親節優惠 2人住宿連自助晚餐＋半磅蛋糕$1,500起 2021/05/24 【父親節2021】帝京酒店父親節優惠 2人住宿連自助晚餐＋半磅蛋糕$1,500起 【消費優惠】第五代山頂纜車6月28日退役 長者優惠$10購山頂纜車摩天套票 2021/05/24 【消費優惠】第五代山頂纜車6月28日退役 長者優惠$10購山頂纜車摩天套票 【好去處】元朗室內遙控車場 享受飄移快感 5小時內任玩低至每位60元 2021/05/23 【好去處】元朗室內遙控車場 享受飄移快感 5小時內任玩低至每位60元 著數優惠