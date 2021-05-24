▲ 【薪酬報告】調查：打工仔人工平均加0.4% 加幅最高3.8% 係邊個行業？

有招聘網站公布《2021年薪酬調查報告》，發現僅約三分一受訪僱員今年獲加薪，平均加幅0.4%，創2008年以來同類型調查歷史新低。而數碼及社交媒體相關工種加薪幅度最高，平均加幅達3.8%。

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JobsDB於今年3月委託獨立調查機構，向本港4,288名打工仔進行網上問卷調查，了解他們現時的就業狀況及前景展望。調查發現，有34%受訪者表示沒有任何雙糧或花紅，比例較去年上升8%。

旅遊業人工大減8%

結果顯示，當中只有34%全職打工仔仍獲加薪，比去年減少16%；另有55%凍薪，比去年大增15%。而11%受訪者表示被減薪，當中「款客服務／旅遊」、「零售銷售」及「飲食／餐飲」3個工種首當其衝，平均薪酬分別錄得-8%、-6.4%及-4%的負增長。但有部分工種於疫市中跑出，加薪幅度最高工種為「數碼市場推廣／電子商務／社交媒體行銷」（3.8%），其次為「法律服務／法規」（3.3%）及「傳媒／廣告」（3%）。

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受整體經濟環境因素影響，打工仔轉工亦轉趨保守，過去12個月內，有24%受訪者表示有意轉工或轉行，當中6成主動辭職的打工仔中有約73%是找到新工作後才離職的。

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另外，轉行未必一定要自降「薪價」，職齡分別3至5年及6至10年的受訪者在轉行時有較好的「錢途」，分別有69%及65%表示轉行後有獲得加薪；相反，職齡超過10年的，逾6成在轉行後被減薪。

責任編輯：曹佩鈞

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