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【生活津貼】綜援生果金長生津等受惠者　今起獲發額外半個月津貼

精明消費 14:40 2021/05/24

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港府今年度《財政預算案》提出向領綜援、生果金、長者生活津貼等人士，額外發放多半個月津貼。港府今日公布，受助人將在今日（24日）起陸續獲發有關額外津貼，預計151萬名社會保障受助人、7萬個領取職津的住戶及2萬名領取鼓勵就業交通津貼的人士可受惠，共涉及超過25億元。

今起獲發額外半個月津貼

港府表示，21/22年度《財政預算案》宣布向領取社會保障金額的合資格人士，發放相當於半個月的社會保障金額，包括綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，而在職家庭津貼及鼓勵就業交通津貼亦作相若安排，有關受助人可於今日起陸續獲發有關款項。

發言人表示，今年4月28日合資格領取社會保障金額的人士，及於去年10月1日至2021年4月28日期間內提交職津或交津申請的獲批住戶、人士，均符合資格領取一次過額外款項，預計151萬名社會保障受助人、7萬個領取職津的住戶及2萬名領取鼓勵就業交通津貼的人士可受惠，共涉及超過25億元。一次性的額外津貼將以自動轉帳方式存入相關人士指定的香港銀行戶口，毋須另行申請。

【新一輪電費補貼6月起推行　每戶共獲1,000元：按此

綜援計劃
受助人類別 額外款項金額（元）*
單身人士 家庭成員
長者（健全／不同程度殘疾） 1,908至3,243 1,795至2,973
成人（健全／不同程度殘疾） 1,343至3,243 963至2,973
兒童（健全／不同程度殘疾） 1,615至3,478 1,073至3,210
*已調整至最接近的整數

【5000元消費券懶人包 申請途徑／資格／派發日期／使用限制一覽：按此

公共福利金計劃 額外款項金額（元）*
高齡津貼（俗稱生果金）# 738
普通長者生活津貼# 1,423
高額長者生活津貼# 1,908
普通傷殘津貼 943
高額傷殘津貼 1,885
*已調整至最接近的整數
#包括廣東計劃及福建計劃下的津貼


另外，政府將於下月開始，限時1年放寬職津計劃及短期食物援助服務計劃的申請資格。其中職津計劃將降低今年6月至明年5月申領月份非單親住戶的工時要求，把基本津貼工時要求由每月144小時大幅下降至72小時、中額津貼工時要求由每月168小時下降至132小時。以育有2名兒童的合資格4人住戶為例，如其每月合併工時達72小時，每月最多可獲共3,800元的職津。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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