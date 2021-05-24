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【賞你遊】旅發局第二輪「賞你遊」名額增至2萬　即日起消費滿800元可換本地遊名額（附申請詳情）

精明消費 13:10 2021/05/24

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【賞你遊】旅發局第二輪「賞你遊」名額增至2萬　即日起消費滿800元可換本地遊名額（附申請詳情）

香港旅遊發展局（旅發局）宣布，即日起正式推出新一輪「賞你遊香港」活動，名額更增至2萬個。即日起，於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，可開始儲起機印收據，並於6月1日開始，市民便可直接向參加活動的旅行社報名，換取本地遊名額1個。

【5000元消費券懶人包 申請途徑／資格／派發日期／使用限制一覽：按此

最快6月初出團

新一輪的「賞你遊香港」活動，提供約190個由不同本地旅行社設計的行程，全部均為半天或以上。旅行團包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，行程會到訪最少2個景點。因應旅行社需時準備，行程將分兩批上載至旅發局網站，最快將於6月初出團。

所有參與「賞你遊香港」的旅行社，均需向旅議會登記其行程，並簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾》，確保將為「賞你遊香港」活動的本地遊旅行團採取一系列的防疫措施，而所有參與的團友亦須遵守政府最新的防疫要求，包括在登上交通工具和進入所有已展示「安心出行」二維碼的場所，包括景點、食肆時，掃描二維碼以作紀錄。

旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局之前推出的「賞你遊」活動反應良好，因此希望趁暑假將至，推出新一浪活動，並增加名額，冀能持續推動消費氣氛。

■按圖即睇申請步驟及詳情■

    點擊圖片放大

詳情可瀏覽活動網址

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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