  • 31°C
香港時間 : 2021524日 (週一) 12:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】比特幣以太幣大幅回調　分析師仍樂觀

博客 11:55 2021/05/24

分享：

上周加密貨幣市場震盪仍在繼續，利淡消息不斷出現，導致比特幣價格持續下跌。5月19日晚間，加密貨幣市場突然崩盤，比特幣單日下跌逾1萬美元，最低已逼近3萬美元大關，自4月14日高位回調51%；以太幣亦重挫40%，一度跌至2,000美元以下，自5月12日高位下跌54%。市場在一天後有所反彈，比特幣上周五報41,000美元，以太幣則報2,750美元。其他主流加密貨幣亦在跌至低位後有不同程度回升。

【馬斯克玩弄加密貨幣於股掌之中？按此

爲何上周市場變化如此激烈，原因是多方面的。上周的文章我們才説到電動車教父又疑似在「玩弄」市場，說時遲那時快他又有「大招」，暗示特斯拉（Tesla）可能已經賣出全部比特幣持倉。除了教父突然改變立場，日益收緊的國際加密貨幣監管也給市場帶來不小壓力，中國不僅再度强調境内金融機構禁止開展加密貨幣相關業務，俄羅斯亦在起草相關法案要求選舉候選人披露加密貨幣資產情況，美國也傳言將對加密貨幣交易徵收稅款。此外，亦有消息指出機構投資者正在撤離加密貨幣市場，將投資轉向黃金等傳統資產。

見高位後平均回調近五成

以上種種消息影響了加密貨幣市場上周的走勢，而後市將會何去何從？加密貨幣分析師們對此傾向樂觀，認爲這是比特幣自高點之後的自然調整，因爲過往比特幣在升至高位後的回撤的平均跌幅都接近50%，最高回撤超過75%，而即使是目前下跌後的價格仍比去年同期高出300%。他們認爲比特幣在市場情緒趨於平靜後將再度回升。與此相對的，傳統投資經理依然對加密貨幣市場保持謹慎，認爲加密貨幣相對傳統金融產品依然是高投機性資產，投資者需要小心。

以上介紹僅供各位讀者參考，是否值得投資還請大家自行判斷。

ix加密貨幣指數上周五報11512點，跌21%，自高位回落36.6%，發揮了較好的分散風險能力；ix比特幣指數報9851點，跌18%；ix以太幣指數報23922點，跌25%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 11512 -21%（-3054）
ix比特幣指數 9851 -18%（-2158）
ix以太幣指數 23922 -25%（-7998）
*截至2021年5月21日

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

撰文 : 金融比特星人 熱愛研究加密貨幣及數字資產的外星人

欄名 : 得利數字

最新專欄文章 更多

博客 - 馬斯克玩弄加密貨幣於股掌之中？　比特幣、比特幣現金、比特幣SV的分別
2021/05/17
馬斯克玩弄加密貨幣於股掌之中？　比特幣、比特幣現金、比特幣SV的分別
博客 - 【加密貨幣新星】波卡幣有咩特質？
2021/05/10
【加密貨幣新星】波卡幣有咩特質？
博客 - 介紹第三代加密貨幣　區塊鏈野心家艾達幣
2021/05/03
介紹第三代加密貨幣　區塊鏈野心家艾達幣
博客 - 加密貨幣新星　狗狗幣係咩來頭？
2021/04/26
加密貨幣新星　狗狗幣係咩來頭？
博客 - 加密貨幣 vs 代幣
2021/04/19
加密貨幣 vs 代幣
虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 比特幣現金 馬斯克 Tesla 比特幣 俄羅斯 美國 中國

下一篇文章

日本京都Gin酒期間限定店登陸PMQ Sake Central 大師班酒宴領略酒配菜風味
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【Neway清盤】卡拉OK業沒落　疫情非主因？
【Neway清盤】卡拉OK業沒落　疫情非主因？
博客 - 【邊一個發明了返工】月入6萬係咩概念？月入1萬、月入2萬、月入3萬又點生活？（內附香港打工仔入息水平一覽，睇下自己係食物鏈第幾層）
【邊一個發明了返工】月入6萬係咩概念？月入1萬、月入2萬、月入3萬又點生活？（內附香港打工仔入息水平一覽，睇下自己係食物鏈第幾層）
博客 - 【MPF】兼職員工要如何供強積金？
【MPF】兼職員工要如何供強積金？
博客 - 【理財個案】40歲醫生擁逾3000萬資產　每月60萬盈餘　太多錢唔係無病呻吟？
【理財個案】40歲醫生擁逾3000萬資產　每月60萬盈餘　太多錢唔係無病呻吟？
博客 - 你坐UBER 有無犯法？
你坐UBER 有無犯法？
博客 - 以公司轉名方式買賣物業可慳稅？
以公司轉名方式買賣物業可慳稅？