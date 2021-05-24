【加密貨幣】比特幣以太幣大幅回調　分析師仍樂觀

上周加密貨幣市場震盪仍在繼續，利淡消息不斷出現，導致比特幣價格持續下跌。5月19日晚間，加密貨幣市場突然崩盤，比特幣單日下跌逾1萬美元，最低已逼近3萬美元大關，自4月14日高位回調51%；以太幣亦重挫40%，一度跌至2,000美元以下，自5月12日高位下跌54%。市場在一天後有所反彈，比特幣上周五報41,000美元，以太幣則報2,750美元。其他主流加密貨幣亦在跌至低位後有不同程度回升。

【馬斯克玩弄加密貨幣於股掌之中？按此】

爲何上周市場變化如此激烈，原因是多方面的。上周的文章我們才説到電動車教父又疑似在「玩弄」市場，說時遲那時快他又有「大招」，暗示特斯拉（Tesla）可能已經賣出全部比特幣持倉。除了教父突然改變立場，日益收緊的國際加密貨幣監管也給市場帶來不小壓力，中國不僅再度强調境内金融機構禁止開展加密貨幣相關業務，俄羅斯亦在起草相關法案要求選舉候選人披露加密貨幣資產情況，美國也傳言將對加密貨幣交易徵收稅款。此外，亦有消息指出機構投資者正在撤離加密貨幣市場，將投資轉向黃金等傳統資產。

見高位後平均回調近五成

以上種種消息影響了加密貨幣市場上周的走勢，而後市將會何去何從？加密貨幣分析師們對此傾向樂觀，認爲這是比特幣自高點之後的自然調整，因爲過往比特幣在升至高位後的回撤的平均跌幅都接近50%，最高回撤超過75%，而即使是目前下跌後的價格仍比去年同期高出300%。他們認爲比特幣在市場情緒趨於平靜後將再度回升。與此相對的，傳統投資經理依然對加密貨幣市場保持謹慎，認爲加密貨幣相對傳統金融產品依然是高投機性資產，投資者需要小心。

以上介紹僅供各位讀者參考，是否值得投資還請大家自行判斷。

ix加密貨幣指數上周五報11512點，跌21%，自高位回落36.6%，發揮了較好的分散風險能力；ix比特幣指數報9851點，跌18%；ix以太幣指數報23922點，跌25%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 11512 -21%（-3054） ix比特幣指數 9851 -18%（-2158） ix以太幣指數 23922 -25%（-7998） *截至2021年5月21日

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