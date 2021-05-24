理財極簡主義　斷、捨、離幫你慳多啲賺多啲

近年不少港人開始講求極簡單生活，學習「斷捨離」的生活方式，例如清理家居的雜物，只留下必需品，為自己的人生來一個真正的「斷捨離」。除了物質以外，其實「斷捨離」也可以放到理財的概念上，只要你下定決心，日子累積下來，你會更了解個人的財政情況，好好管理，你發現你每個月亦可以省下不少的金錢。立即學學怎樣理財斷捨離。

斷：戒斷你的購物慾望

在每次消費前問問自己是「想要」或「需要」？當你想買東西的時候，你可以先停一停，隔幾天再來買，因為通常「想要」的都只是一刻之間，過了就發現不買也可。生活在這個物質豐富的時代，其實真正「需要」的東西可能不多，而很多時候購物慾源於對生活的不滿足，只要下定決心，戒斷個人的物慾，你將會發現自己的銀行戶口金額愈來愈多。

捨：捨棄多餘的



問一問你，你知道自己有多少張信用卡？是不是都數不盡了？不過很多時候，你會使用的信用卡多數集中在1至2張，因為較方便管理。如果你有多於3張信用卡，而又發現很多張你平時都不會用，你便要想一想是否要捨棄這些多餘的信用卡。

雖然每張信用卡購物時的優惠或許會有所不同，持有過多張信用卡，不但沒有用處，而且對個人的理財亦帶來很多不便，正如家居的雜物，多了反而添亂。對於把持力不足或管理不善的人而言，更容易造成混亂，或因貪小小的回贈而引致不必要的消費，逾期繳費又會被罰款，還有信用卡年費等，讓生活增添煩鎖又帶來額外的支出。所以，從今天開始點算一下個人的信用卡數目，把不需要的取消掉，簡化個人理財習慣。

離：離開不合適的



香港人生活忙碌，即使人生處於不同的人生階段，但因為懶惰或是不願處理，而沒有離開不適合自己的投資項目，例如學生時代開的儲蓄戶口，對於目前有穩定工作收入的你或許可以轉為出糧戶口，增加利息收入；又或是離開你過去購買的儲蓄保險，更改更合適個人投資目標的投資項目。

你需要定期審視個人總資產，如現金存款、具有儲蓄或投資成分的保單、股票、基金、物業及強積金（MPF）等，疏於管理，或是懶去離開不適合個人的投資項目，以致錯過好的投資機會，對於未來的理財計劃會有大影響。定期觀察投資項目的過往表現，並且在適當時間評估是否需要作出調整，配合個人投資目標與風險承受能力是很重要的一環。

責任編輯：陳玉蓮

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