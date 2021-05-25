【消費優惠】Adidas官網指定正價貨品買一送一 精明消費 09:00 2021/05/25 分享： Adidas官網推出限時買一送一優惠，由即日起至5月31日，指定正價產品買一送一！可享有14天保證退換貨服務，港澳送貨服務亦有免運費限時優惠。 更多資請請瀏覽官網。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【賞你遊】旅發局第二輪「賞你遊」名額增至2萬 即日起消費滿800元可換本地遊名額（附申請詳情） 2021/05/24 【賞你遊】旅發局第二輪「賞你遊」名額增至2萬 即日起消費滿800元可換本地遊名額（附申請詳情） 【父親節2021】帝京酒店父親節優惠 2人住宿連自助晚餐＋半磅蛋糕$1,500起 2021/05/24 【父親節2021】帝京酒店父親節優惠 2人住宿連自助晚餐＋半磅蛋糕$1,500起 【消費優惠】第五代山頂纜車6月28日退役 長者優惠$10購山頂纜車摩天套票 2021/05/24 【消費優惠】第五代山頂纜車6月28日退役 長者優惠$10購山頂纜車摩天套票 【好去處】元朗室內遙控車場 享受飄移快感 5小時內任玩低至每位60元 2021/05/23 【好去處】元朗室內遙控車場 享受飄移快感 5小時內任玩低至每位60元 【消費優惠】東港城購物折！ 推$1換購iPhone等搶手潮物 2021/05/22 【消費優惠】東港城購物折！ 推$1換購iPhone等搶手潮物 著數優惠 Adidas 產品 服務