【消費優惠】春芳號觀塘店消費享9折　翡翠集團指定分店下午茶$1小籠包優惠

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 春芳號：觀塘店消費享9折

為慶祝春芳號在觀塘開設新分店，由即日起至6月18日，消費即享9折優惠；觀塘商貿區外賣滿6杯免運兼享9折優惠。另外，全日制學生可享第2杯半價優惠。

觀塘店

時間：早上11時至晚上10時

地址：觀塘裕民坊商場地下G2舖

WhatsApp：6829 1883

電話：2618 8883

外送平台：Foodpanda、Deliveroo（另設外送運費）

2. 翡翠集團：指定分店下午茶$1小籠包優惠

翡翠餐飲集團於今年踏入20周年，旗下品牌翡翠拉麵小籠包及翡翠潮州小廚指定分店於5月24日至6月11日期間，推出下午茶65折優惠。優惠時段為星期一至五下午2時30分至5時30分（公眾假期除外），優惠以入座時間及結帳並離座時間為準，最後落單時間為下午4時45分。

另外，由即日起至5月28日，更特別加推1元招牌小籠包／潮式點心（每日每店限量20客）及免費添飲優惠（每日每店限量50位），名額有限，先到先得，售完即止。

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指定分店：

翡翠拉麵小籠包：灣仔、堅尼地城、香港仔、旺角、將軍澳、馬鞍山

翡翠潮州小廚：黃埔、青衣

指定食品：

翡翠拉麵小籠包：點心、拉麵、前菜、湯羹、主食（麵、飯、年糕）、蔬菜、飲品、甜品

翡翠潮州小廚：手工點心、潮州鹵水、粥粉麵飯、甜品、飲品

需要注意的是，1元小籠包／潮式點心與90分鐘無限添飲優惠不能同時使用。凡於下午茶時段堂食惠顧主餐牌65折優惠即可享用1元小籠包／潮式點心，1元小籠包／潮式點心為折實優惠價。

而90分鐘無限添飲優惠可與下午茶時段65折同時享用。不過，無限添飲的飲品只限同款，飲品不可共飲、試飲或帶走。優惠期按食材供應情況而定，菜式供應有限，售完即止。

3. KFC：手機落單滿$30減$3

於早上11時前用手機落單買KFC「醬燒雞扒早晨全餐」，可享滿30元即減3元優惠！此優惠不適用於KFC好味速遞及好味速遞自取。

手機落單

撰文︰hket小編

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