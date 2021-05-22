日本京都Gin酒期間限定店登陸PMQ Sake Central 大師班酒宴領略酒配菜風味

▲ 5月限定的KI NO BI Gin酒Pop-up店，想嘗試解構Gin酒，又或者品味酒宴，就要快啦！

無得返「鄉下」，可以怎樣？就索性將它搬到香港來。於2014年在京都創立的KI NO BI季の美，是首家日本Gin酒蒸餾廠，特別之處是以純米酒浸泡日本種植的原材料蒸餾而成。今個月在中環PMQ內的Sake Central開設為期1個月的期間限定店－－「季の美之家」，可以試飲又可以Food & Gin Pairing，可說是Gin界創新之舉。

▲ 日本京都KI NO BI。（圖片：酒廠提供）

季の美之家Omakase及拍賣體驗

在這個小小的「季の美之家」，當然有展示KI NO BI 3款Gin酒出品的角落－－最基本的「季の美」、與宇治茶老字號堀井七茗園聯乘的「茶」及酒精度更高的「勢」。但最搶眼是有個Botanical Map，讓大家知道KI NO BI是從哪裏搜羅釀製Gin酒的原材料。

▲ 這個Pop-up是5月限定，除了展示KI NO BI風味的來源外，前面的小小禪園連石紋沙，令你懷念日本「家鄉」。（圖片：酒廠提供）

至於另一重點是在這個「家」，還有一個小型吧枱，日式酒吧Bar Buonasera的主理人Ayako Miyake除了會主持Gin酒大師班外，還會擔任客席調酒師，讓大家體驗以KI NO BI的3款出品沖調而成的雞尾酒Omakase。

▲ 品牌請來日式酒吧Bar Buonasera的主理人Ayako Miyake主持大師班，解構KI NO BI的6大元素。（圖片：酒廠提供）

此外，逢星期天會舉行KI NO BI House Gin拍賣。這House Gin是「季の美」的變奏版，特別之處是以京都「季の美之家」內的井水蒸餾及混和，酒精度維持於43%，相對「季の美」更為柔和。而House Gin一向只限於在京都供客人品嘗，為非賣品，因此今次亦只有數瓶作慈善拍賣，收益全數撥捐本地環保團體──無塑海洋 （Plastic Free Seas）。

▲ House Gin酒標印了KI NO BI標誌性的門面，值得收藏紀念。（圖片：酒廠提供）

細味Ki No Bi的6大元素

Gin主要是用植物（Botanical）蒸餾而成，而Ki No Bi除了打破一般以麥為基酒的傳統，改以白米釀製，亦不用One-shot method，即是把配方蒸餾一次成為酒液，而採用Konwa，將新鮮原材料分為礎、柑、凜、辛、芳、茶6大元素，獨立蒸餾，再以聞名的京都伏見水稀釋，而且還會用上雪莉酒的Solera釀製法，將新舊酒液混和。這個釀製過程相對複雜且耗時，但能夠得出香氣更和諧平衡、層次更為豐富的Gin酒。

▲ KI NO BI將Gin酒分為茶、凜、礎、柑、辛、芳6大元素。（圖片：酒廠提供）

最近傳媒就有機會率先品試構成KI NO BI的6大元素：

礎：即是Base，包括大部分Gin都採用的杜松子（Juniper），還有鳶尾和扁柏，這些成分佔所有材料的一半以上，因此構成最基礎的風味結構。

柑：由於日本盛產柚子，因此讓Gin酒帶有獨一無二的柑橘香味；而檸檬皮就有淡淡的芳香。

凜：是Herbal的意思，當中包括了花椒葉及山椒，剩聞很濃郁，但入口卻很溫柔。

辛：是指香料，當中的薑就可以刺激味蕾。單獨試，當然很夠薑。

芳：來自青竹和紫蘇，品試時，紫蘇的風味尤其出眾。

茶：綠茶可以說是日本餐桌上必備的飲料，而酒廠就挑選了品質上乘的綠茶「玉露」蒸餾。單獨品試，茶味出眾，但根據KI NO BI京都店長佐久間雅志所說，原來茶是很難蒸餾。

將這6大元素混合起來，就變成了有柑橘的芳香，辛辣中平衡而餘韻長的KI NO BI。

▲ KI NO BI將自家出品拆解成6大元素，可以更加了解到Gin酒的獨特之處。

8道菜配Gin酒新嘗試

今次在「季の美之家」還有一大特色，就是請來了創辦日式餐廳Censu的著名日籍大廚Shun Sato設計法日Fusion菜與Gin酒配搭。8道菜配上KI NO BI手工Gin酒，還「同場加映」配月の桂兩款清酒。

▲ 一個不為意還以為是檸檬茶的雞尾酒，是用KI NO BI「勢」調校而成的Snowgroni，味道不俗，容易入口。

葡萄酒配菜就試得多，但Gin酒配日本料理真的極少機會。由大廚Shun Sato設計的Menu非常有心思，日本生蠔、油甘魚刺身、和牛、甜品等等，賣相又漂亮，只是8道菜加8款KI NO BI雞尾酒及清酒，整餐飯舌頭真的很忙，不斷試飲試食。

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Info

季の美 x Chef Shun Sato氈酒搭配餐單

日期：即日至5月31日

時間：6pm起供應

費用：輕量餐單（八道菜）$1,188（未加一）

完整餐單（八道菜）$1,388（未加一）

網上預約：https://www.sevenrooms.com/experiences/sakecentral

季の美6元素大師班

日期：即日至30日，逢周六及日

時間：2pm-3pm；3pm-4pm

費用：港幣$388，經網上預約為港幣$288，當中港幣$100可於Sake Central內購買KI NO BI手工氈酒時扣除。