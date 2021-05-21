▲ 【電視節目】Error自肥企劃 vs大台劇集 掀電視文化世代之爭？

你對上一次在家看電視，是觀看什麼電視節目？最近有否試過「趕回家」看電視追劇集？當然有讀者仍會有這個集慣，對薑餅人而言，寧願選擇在自己適合的時候，打開電視台的手機程式收看節目，一樣看得津津有味。

喬布斯改變電視文化

收看電視這一個行為，自從喬布斯發明的iPhone面世以來，在過十多年已逐步被改寫。智能手機的出現，讓原本只能在電視屏幕上收看的節目，變成了隨身娛樂的夥伴。

再者，隨著手機應用程式技術成熟，電視台除了以單向的方式以大氣電波廣播之外，還可以透過網站和手機程式，以直播和點播的方式播放節目。這樣一來，傳統電視台便必須變身成為網上媒體，才能適應網絡世代的口味和需求。

有框架的創作固步自封

傳統大台擁抱傳統的價值觀，其實問題不大，因為社會上各階層人士也對電視娛樂有需求，只要傳統大台做好本份，照顧好自家的基本觀眾群，這樣便能找到生存的方式。

可惜，香港電視節目製作一直未見有大突破，仍在固定框架下進行「創作」，直至最近Viu TV捧出來的Ｍirror引起社會話題，電視節目製作質素再引起討論。

Viu TV 開台這幾年，在傳統收視監察器計算的收視率而言，長期跑輸大台，除了在2018年播放世界盃足球賽事曾經錄得雙位數收視外，大部分時間都是單位數。

當然，正如193所說，數百部監察器不代表全香港觀眾。Viu TV 母公司曾公佈，去年該台的每月平均觀眾人數高達400萬，黃金時間的收視率按年錄得89%增長，在網上串流該台節目的次數亦按年增加三成。在各項指標全線上升，加上該台成功將自家培育的男團成員，透過不同的節目增加曝光，製造話題，結果最懂得看風使𢃇的廣告商，在今年初起便陸續起革命，轉跟年輕新台合作。

電視新星震撼廣告業

當中最矚目的便是某大快餐連鎖店了，年初透過男團成員把巨無霸急口令翻生後，又利用他們推廣手機app落單，立即把日漸老化的品牌形象扭轉過來，順勢把愛國歌手代言人下架。

此外，香港多家傳統銀行，也看中了男團帶來的年輕用戶群，目前除了中資發鈔行外，香港兩大發鈔行經營的三大銀行，加上一家美資大銀行，都找來了男團成員做推廣。還有數之不盡的飲料、牙膏以及化粧品等等，都會見到他們的身影。

由此可見整個娛樂及廣告行業真的「浩浩蕩蕩迎來另一新世紀」。