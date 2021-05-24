【消費優惠】大昌食品Dreyer's雪糕優惠價$39.5/盒　汀蘭居海鮮自助晚餐網上優惠每位$359起

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 大昌食品Dreyer’s雪糕優惠價$39.5/盒

即日起至5月26日，大昌食品門市Dreyer’s雪糕（800ml）優惠價39.5元1盒，原價50.9元，有多款口味任你選擇，包括：石板街、香脆杏仁、曲奇妙趣、雲呢拿同埋薄荷朱古力。全綫分店有售，惟牡丹街，跑馬地分店除外，貨品數量有限，售完即止。

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2. 汀蘭居海鮮自助晚餐網上優惠每位$359起

汀蘭居最新推出「全海景海鮮自助晚餐」，於網上訂購可以優惠價359元起（原價為498元）享用，供應日期由即日至6月30日逢周五至周日及公眾假期。自助餐有超過50款美食，包括多款新鮮冰鎮海鮮，如空運即開生蠔、鮮甜的鱈場蟹腳、飽滿結實的新西蘭青口、甘甜鮮味的翡翠螺及肉質豐腴的凍大蝦等。

電話：2945 1138／網上訂購

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3. 牛涮鍋「遊台北」火鍋美食放題每位$238起

由即日起，牛涮鍋推出「遊台北」火鍋美食放題，凡惠顧放題餐目「90分鐘 - 士林」及「120分鐘 - 淡水」，成人每位只需238元起，即可免費獲贈台灣膜艷堂熱賣綠光水凝毛孔緊緻面膜一塊，禮品數量有限，送完即止。

客人可無限享用多達18款台北夜市美食包括：麻辣小食、鹽酥炸物、台灣香腸、滷水小食及冷泡茶，感受啖啖台式味道，更可以免費享用自助區美食。現時於晚上6時前入座（包括午市）更有早鳥優惠。

優惠詳情

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撰文︰hket小編

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