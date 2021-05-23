▲ 【職場福利】新巴城巴推出半年有薪產假 提升女僱員生育保障

一直以來，交通行業以男性為主導，新巴城巴為了吸引女性加入，將有薪產假由法定的14星期，大幅增至24星期，並維持現時法定的產假薪酬比率。

巴士業女性僱員比例低

新巴城巴表示，24星期有薪產假將適用於公司內所有前綫及寫字樓員工，希望進一步提升僱員的生育保障，務求讓員工有更多時間休養及照顧初生子女，享受家庭樂，回到工作崗位後亦可安心繼續發展事業。

巴士業女性僱員的比例一向較低，新巴城巴現有約5,100名員工，只有約5%女性。而年輕已婚的女車長更加少有，因為駕駛巴士涉及體能和安全，懷孕後可能會較難兼顧。

【準外母開價禮金8萬8仲分10年期 網民反而唔知點算好？：按此】









懷孕女車長 暫調職至客服部

有懷孕員工對安排感滿意。現時懷孕5個月的行政助理楊健舜表示，將準備好好利用半年產假陪伴大女和調理身體，而重返工作崗位後亦可使用公司的哺乳室設施，繼續照顧新生兒。

城巴女車長劉家穎亦表示，2017年入職約1年後結婚及懷孕，幸好公司讓她暫時調職至顧客服務部，處理體力上較輕鬆的失物認領及客服工作。

責任編輯：劉子瑜

（節錄）

【原文：新巴城巴吸女僱員 有薪產假增至24周】