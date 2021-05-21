▲ 【抗通脹】港4月綜合CPI按年增0.3% 主因交通費用和汽油價格升幅擴大

政府統計處今日公布2021年4月份的消費物價指數（CPI），根據綜合消費物價指數（Composite CPI），4月份整體消費物價與去年同月比較升0.7%，較3月份的相應升幅（0.5%）為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2021年4月份的按年升幅（即基本通脹率）為0.3%，較3月份（0.2%）稍高，主要是由於本地交通費用上升和汽油價格升幅擴大所致。

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統計處指，經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2021年4月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，而截至2021年3月止的三個月的相應升幅則為0.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.1%及0.2%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在4月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升23.5%）、食品（不包括外出用膳）（上升1.6%）、交通（上升1.5%）、外出用膳（上升0.8%）、衣履（上升0.7%）和雜項服務（上升0.3%）。

政府發言人表示，4月份基本消費物價通脹率輕微上升至0.3%，主要反映港鐵提供較少車費折扣和巴士車費增加，令本地交通費用上升，與此同時，消費物價指數其他主要組成項目承受的價格壓力仍然非常溫和。

責任編輯：李瑩

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