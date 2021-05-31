Jaguar新 F-PACE外內大升呢　首度搭載Mild-Hybrid

▲ 新F-PACE改動甚大，前泵把通風口比上代大，Premium Pack版還有鍍銀裝飾；車側前沙板進氣口亦新增經典的「躍豹」圖案，更顯型格。

近數月車壇非常熱鬧，各大車廠都頻頻有新車上場。積架（Jaguar）最新的兩部小改款F-PACE及E-PACE真身亦終於抵港，並會聯同Jaguar多部經典靚車，如Jaguar E-TYPE、全球限量250架的的F-TYPE Project 7特別版等，5月30日前於葵涌品牌體驗中心的Jaguar Museum Hong Kong期間限定珍藏館展出，讓車迷近距離一睹多部新舊名車的風采。

▲ Jaguar的期間限定珍藏館會由即日起至5月30日，展出最新推出的兩部小改款F-PACE（左）及E-PACE。

Jaguar最近於葵涌品牌體驗中心舉行為期約3星期的Jaguar Museum Hong Kong期間限定珍藏館活動，當中最吸引車迷的必定是在香港首度亮相的全新小改款F-PACE SUV。

▲ 新LED尾燈比上代扁平，後泵把還有黑色飾版點綴，更有層次感。

LED雙J頭燈添型味

這次展出的F-PACE是P250 S Premium Pack版，裏裏外外都比2016年推出的第一代改動甚多。先說外觀，新一代F-PACE換上全新頭冚，有多重具雕塑感的骨綫，令車頭更立體。

▲ LED頭燈換上Jaguar招牌的雙J設計，非常eye-catching。

▲ 鬼面罩的網格紋換上以Jaguar舊logo作靈感的六角形標誌，向經典致敬。

鬼面罩除變得更巨型外，網狀格柵亦換上鑽石形網點，靈感是源自Jaguar舊時的經典六角形標誌，再加上全新扁形LED頭燈及廠方招牌「雙J」日行燈，為賣相增添幾份sporty味。

內櫳設計可算是上代F-PACE的扣分位，今代終於有大進步。新F-PACE座艙設計及用料都有明顯升級，走豪華high-tech路綫，最搶眼必定是全新中控台組合，以駕駛座的12.3吋電子儀表板搭配中央全新11.4吋鎂合金高清曲面觸控熒幕，並配備最新Pivi Pro資訊娛樂系統，支援GPS導航及對應Apple Carplay，更方便駕駛者。

▲ 內櫳設計大躍進，皮革配深色木紋飾板，加上中央全新11.4吋高清觸控熒幕，感覺更豪華。

▲ 旋扭式波棍被貓爪波棍取代，值得一讚，其餘操控亦簡單易用。

其餘設備還有3D環迴泊車鏡頭、全景玻璃天幕、多功能軚環、雙區恒溫冷氣、手機無綫充電板等。最值得一讚是上代的轉盤式換檔桿換上全新的「貓爪」形波棍，上方皮革繡有如棒球紋理的縫綫，下方底座則是金屬製，對於總喜歡傳統波棍手感的車主來說是一大貼心改動。

▲ 座椅頭枕上有躍豹圖案壓紋，細節位亦做到足。

首款混能四驅更慳油

動力配置方面，全時四驅的新F-PACE是首度搭載Mild-Hybrid（MHEV）技術，利用安裝在引擎的belt-integrated starter generator，回收減速及煞車時的動能並儲存在48V鋰電池內，令加速或停車反應更敏捷。

▲ 搭載全新的Mild-Hybrid（MHEV）技術，令行車更敏捷及慳油。

新車採用2.0公升Ingenium直4引擎及ZF 8速自動波箱，馬力最高達250PS，最大扭力為365 Nm，由0至100km/h加速需7.3秒，並配備Intelligent Driveline Dynamics 4輪驅動系統，會自動根據不同路面情況，將100%扭力分配至前或後軸，令駕駛操控更靈活。

的骰小改款新E-PACE

另一部SUV E-PACE的小改款版，比F-PACE的骰，外內改動上亦與新F-PACE相若，較明顯是換上鑽石形網點鬼面罩、降低進氣口，以及「單J」LED頭燈。

▲ 新E-PACE與新F-PACE的改動上相若，細細部更適合新手或女士們。

▲ 新E-PACE與新F-PACE的改動上相若，細細部更適合新手或女士們。

內櫳同樣搭載全新Pivi Pro資訊娛樂系統，亦都採用MHEV技術，配搭2.0公升Ingenium直4引擎，提供最高200ps馬力及最大320Nm扭力，由0至100km/h加速僅需8.5秒，S P200 Luxury Pack售價由$49.9萬起。

同場加映︰經典E-TYPE及F-TYPE Project 7

Jaguar由英國人William Lyons所創辦，自1935年生產第一部車至今，在全球跑車界也一直備受推崇。80多年來更推出了多部經典跑車，包括這次在期間限定珍藏館展出的兩款車。

▲ 同場更展出Jaguar兩部經典跑車，包括被譽為最優美的汽車E-TYPE（左）及全球限量250部的F-TYPE Project 7（右）。

1961年於日內瓦車展首度露面的Jaguar E-TYPE，可謂Jaguar的代表作，更被法拉利創始人Enzo Ferrari譽為史上最優美的汽車。設有開篷或硬頂版，馬力265匹、極速逾240km/h的E-TYPE，成為當年速度最快的跑車，亦是名流、超模及搖滾巨星們最喜愛的車款。

而另一部F-TYPE Project 7，Jaguar將50年代D-TYPE設計元素注入F-TYPE跑車中，概念版最先於2013年Goodwood Festival of Speed亮相，「7」字是紀念廠方於Le Mans中七度獲勝。而2014年適逢D-TYPE生產60周年，廠方的人手製造Special Vehicle Operations（SVO）部門，特意以限量250部的街車形式投產，並保留概念版元素。

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規格表

F-PACE P250 S Premium Pack

售價：$679,000起

車型：五門5座SUV

引擎：1,997cc Ingenium直4 + Mild-Hybrid

馬力：250ps/5,500rpm

扭力：365Nm/1,300-4,500rpm

傳動：ZF 8速自動波箱、四驅

車身：4,747 x 2,071 x 1,664mm

輪軸距：2,874mm

重量：1,897kg

平均油耗：9.3-10.1L/100km（WLTP）

查詢：Jaguar汽車（2821 7147）

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Jaguar Museum Hong Kong期間限定珍藏館

地址：葵涌國瑞路116-122號城市工業中心地下Jaguar Land Rover品牌體驗中心

日期：即日起至5月30日

時間：9am至7pm