【失業率】本港最新失業率回落至6.4%！　零售住宿及膳食服務業改善最明顯

政府統計處昨日（20日）公布，今年2至4月經季節性調整失業率由1至3月的6.8%下跌至6.4%，就業不足率亦由3.8%降至3.3%。

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大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中建造業以及零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的改善。就業不足率方面，下跌主要見於建造業、零售、住宿及膳食服務業、運輸業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。



總就業人數由1月至3月的361.4萬人，上升至2月至4月的362.2萬人，增加約7,900人。同期的總勞動人口則由387.4萬人下跌至387萬人，減少約4,400人。



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展望未來，勞工及福利局局長羅致光說，考慮到許多勞工密集的行業的業務收益仍然遠低於衰退前的水平，勞工市場需更久才能達致更顯著的復甦。然而，假如本地疫情持續受控，勞工市場的壓力會在未來一段時間逐步紓緩。

責任編輯：鄭樂怡

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