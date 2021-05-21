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【股神vs契媽】巴郡ARKK首季持倉大比併　股神到底贏啲乜？

個人增值 17:45 2021/05/21

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「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡日前公布截至今年3月底止首季持倉。自從科技股女股神、契媽Cathie Wood冒起後，大家都喜歡拿他們二人作比較，不論是其投資風格、回報表現等等。

由Cathie Wood管理的交易所買賣基金ARK Innovation ETF（美：ARKK）去年累計回報達155.53%，而巴郡A股的同期回報則僅得1.87%。不過，情況來到今年就出現大逆轉，ARKK今年首季的表現跌3.64%，而巴郡A股則上漲13.1%，今年來累升近3成，就連認開契媽的網民都話要改口稱巴菲特為「契爺」。

以下本網將今年首季巴郡與ARKK的十大持倉作比對，了解一下甚麼股票帶動巴郡跑贏，甚麼股票令ARKK跑輸。

【連登仔改認巴菲特契爺：按此

今年投資市場熱門話題：板塊輪替，指市場的投資焦點由新經濟股份，轉移至沉寂多時的傳統經濟板塊。作為新經濟股代表的科技股面對極大沽壓，表現疲弱，令以科技股為投資主題的ARKK十大持倉在首季表現「滿堂紅」，當中，跌得最勁的股份是專注於基因療法之生物科技公司CRISPR Therapeutics（美：CRSP），首季累跌28.7%，其次是音樂串流平台Spotify（美：SPOT）及遠程醫療服務提供商Teladoc Health（美：TDOC），分別跌19.3%及14.2%。

■按圖看巴郡首季十大持倉表現（按表現排名）■

    點擊圖片放大
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至於信奉價值投資的「股神」巴菲特，雖然旗下巴郡首季十大持倉都不是獨孤一味只得傳統板塊，其科技愛股蘋果公司（美：AAPL）及電動車概念股比亞迪（美：BYDDF）的表現分別跌10.3%及12.8%，但有賴受惠板塊輪替的傳統金融股吐氣揚眉，美國銀行（美：BAC）、合眾銀行（美：USB）及美國運通（美：AXP）的股價在期內分別升30.1%、21.1%及20.2%，令巴郡的股價表現在首季得到支持。

常聽到市場分析建議投資者要分散投資，及令投資組合多元化，股神亦身體力行作出示範，在遇上板塊輪替時，組合內科技板塊與傳統板塊兼備，能令投資組合有能力抵禦跌勢，不致全軍覆沒。相反，契媽的ARKK持倉大部分均為破壞性創新投資主題，在科技股表現欠佳時就表現得不堪一擊。

巴郡的表現雖然在股市造好時並非最吸引投資者眼球，不過事實又似證明「薑係老嘅辣」，亦都反映股神名言「潮退時才知誰在裸泳」，大家看到股神是有着泳褲的！

【好嘢唔怕舊！　重溫股神巴菲特10句投資名言：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 理財學堂

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