【好去處】元朗室內遙控車場　享受飄移快感　5小時內任玩低至每位60元

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好玩遙控車的粉絲們又有一個新場可去：最近元朗便新開一間室內遙控車場，老闆們更是玩飄移的高手，歡迎車迷前來切磋觀摩。
專玩飄移設計賽道 遙控夢工房
此室內遙控車場的負責人Leo、William和阿火志同道合，有感新界北區沒有這類型的場地，建議不如合資租一處工業大廈齊齊玩。玩了多年飄移的阿火正是喜歡瀟灑入彎的感覺。「其實玩遙控車會上癮，正是控制它時的感覺和駕真車的差不多。」他補充說遙控車的體積是根據真車的比例濃縮而成，又備有許多不同的零件、配套、可以依據真車的實物來組裝搭配，相當好玩。
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此場地最多可同時容納15架車在賽道上，並會不定時轉車道設計，現時的車道設計，適合初入門和中級者，阿火說如果聚集多高級飄移車手客人的話，會設計更高的難度，增加刺激度。目前車場是採取電話預約才營業，最平時段有5小時內任玩，每位都只是60元。
■即睇場內飄移設計賽道■
遙控夢工房
地址：元朗橫洲路福達工業大廈10樓A室
電話：5686 3800（需預約）
營業時間：
周一至四：
周五至日及公假：
（節錄）
【原文：元朗新開室內遙控車場 掟彎享受飄移快感】
欄名 : 消費錦囊