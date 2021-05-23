▲ 【好去處】元朗室內遙控車場 享受飄移快感 5小時內任玩低至每位60元

好玩遙控車的粉絲們又有一個新場可去：最近元朗便新開一間室內遙控車場，老闆們更是玩飄移的高手，歡迎車迷前來切磋觀摩。

專玩飄移設計賽道 遙控夢工房

此室內遙控車場的負責人Leo、William和阿火志同道合，有感新界北區沒有這類型的場地，建議不如合資租一處工業大廈齊齊玩。玩了多年飄移的阿火正是喜歡瀟灑入彎的感覺。「其實玩遙控車會上癮，正是控制它時的感覺和駕真車的差不多。」他補充說遙控車的體積是根據真車的比例濃縮而成，又備有許多不同的零件、配套、可以依據真車的實物來組裝搭配，相當好玩。

【誠品太古台灣古早市集 懷舊打卡場景：按此】

此場地最多可同時容納15架車在賽道上，並會不定時轉車道設計，現時的車道設計，適合初入門和中級者，阿火說如果聚集多高級飄移車手客人的話，會設計更高的難度，增加刺激度。目前車場是採取電話預約才營業，最平時段有5小時內任玩，每位都只是60元。

■即睇場內飄移設計賽道■

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

遙控夢工房

地址：元朗橫洲路福達工業大廈10樓A室

電話：5686 3800（需預約）

營業時間：

周一至四：

下午3時至晚上7時 每位60元

晚上7時至11時30分 每位80元

晚上9時30分後 每位50元

周五至日及公假：

下午3時至晚上7時 每位80元

晚上7時至凌晨1時30分 每位100元

晚上9時30分後 每位70元

（節錄）

【原文：元朗新開室內遙控車場 掟彎享受飄移快感】