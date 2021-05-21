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父母畀零用FAQ　幾時開始畀？畀幾多才算適合？

博客 14:15 2021/05/21

分享：

零用錢多少才算足夠？要能儲到一些、用到一些才算適當。

幾時開始給零用錢？

可能家長會有疑問：我個女啱啱升小二，煩咗我幾個月要有零用錢，幾時開始比？

到底甚麼時候開始最好呢，這是沒有標準的答案。

筆者認為不用早過6歲，因為子女一般還未懂處理，但不應遲過初中，因為理財要實踐學習，太遲不好，父母亦要主動引導子女從零用錢學習。

一般來說，當子女升上小學後，開始接觸同學的消費行為，了解相互的生活習慣，與同學交換物品或請對方吃東西等；所以當他們會主動提出，父母便要聆聽和考慮了。

【零用錢有附帶條件，等於以金錢操控？家長可以點樣做？按此

父母可以提出一些思考性的問題，例如：如果每日給你5元，你會點用？將所有儲起還是用來買飾物、零食或心愛的玩具？

我們不是要子女能夠回答所有的問題，但也要看看他們有多少處理金錢的概念，才決定是否適當時候給零用錢。

筆者認為一般在升上小三／小四，社交比初小時擴闊了，這是給零用錢的好時機。這一階段8、9歲的孩子認知能力提高，將能夠更好地使用邏輯和應用推理事情，包括金錢。

補充一點，筆者建議不要太遲給零用錢，過了高中便是遲了，因為子女沒有實踐機會，很難從想像中學習如何儲蓄，消費和分享助人。

給多少零用錢才算適合？

究竟零用錢要畀幾多呢？主要視乎子女年紀多大。

一般小學生每周給100元，初中生200元。留意零用錢只應做零用錢，不是用來吃飯、搭車等其他用途，最好分開計算。

而且零用錢給過多或過少也不對，無論如何絕對不應該因為家庭富裕而給過多的零用錢，有父母一開始就給讀小學的子女1個月1萬元零用，子女也不懂處理，這是非常不合常理。這樣會令子女對金錢概念造成很大的混亂，只會害了子女和自己。

【金錢誘因偶一不慎易造成反效果，可以點避免？按此

建議

  • 零用錢多少才算足夠？要能儲到一些、用到一些才算適當。例如子女有50元零用錢，用40元、儲蓄10元便算適當。
     
  • 如果打算為子女儲錢，購買讀書基金或購買穩健的股票作長綫投資，不一定要告訴7歲的子女，更不應將過多金錢交到他們手上。

【零用錢之四】


【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。

撰文 : 李錦博士

欄名 : 親子理財

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