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【移民加拿大】加國便利港人移民新簽證　啟動3個月收近6000申請

美加 16:49 2021/05/21

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【移民加拿大】加國便利港人移民新簽證　啟動3個月收近6000申請

加拿大在年初公布吸引港人人才移居當地的新安排，當中包括降低港人赴當地工作門檻的開放工作簽證（Open Work Permit）。據路透報道，加拿大指有關新移居途徑自今年2月啟動以來，3個月內已收到近6,000份申請。

開放申請3個月　收近6000份申請

為吸引高學歷港人到當地工作，加拿大今年2月推出新的工作簽證。合資格香港居民可申請有效期最長3年的工作簽證，申請人須在過去5年獲得加拿大學位或大專文憑，或同等海外證書，而大專文憑必須是最少2年的課程。

【加國2021年10大增長最快職位　零售業疫後復甦最渴才：按此

加拿大向來是港人的移民或留學熱門地，加拿大移民、難民及公民事務新聞秘書科恩（Alexander Cohen）指，該計劃於2月8日啟動以來，截至5月18日，已收到5,727份申請。而開放申請的首三周，共接獲503份申請。他補充指，加拿大和香港的關係很深，隨着年輕香港人放眼世界，希望他們會選擇加拿大。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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