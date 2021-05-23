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前機師李傑志疫情下失業　打4份工收入得1萬　堅持進修冀再起飛

個人增值 15:00 2021/05/23

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現年37歲的李傑志（Brian），曾以音樂組合SQUARE成員身份在2008年出道，可惜星途未見起色，他毅然決定賣樓，用一大筆錢去投考私人飛機牌和受訓，一圓兒時航空夢，於2013年底加入國泰港龍航空，其後更晉升至高級副機師。正當事業開始起飛之際，打算繼續努力衝刺，豈料去年該航空公司因疫情深陷經營危機而大裁員，導致他也要加入失業大軍。

【機師盛勁為公屋出身　疫情下事業出軌　轉行賣點心　人生要嘗試不同的事！：按此

面對突如其來的噩耗，經濟上和心理上都要承受龐大壓力，每天只能望天打卦，他一度陷入無助迷惘，更形容心情就如失戀般難受。「當時感覺好像被分手，起初幾天沒有太大感覺，但過了一星期後，我真的連續幾日躲在家中以淚洗面。人生就像是沒有了希望，這份工作是我的全部，因為我是家庭經濟支柱，從來沒有想過一個疫情，會失去一份最引以為傲、亦是我唯一識做的工作。」

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寄出50份履歷沒回應

搵工心切的Brian曾寄出近50份履歷表，漁翁撒網，不論任何行業工種都肯做、肯學又肯捱，但可惜幾乎全部都沒有回音，皆因僱主怕他騎牛搵馬，疫情好轉後便會離開。「根本沒有人願意聘請機師，他們認為我沒有可轉移技能，換句話說只適合單一職務，亦對我們沒有信心，覺得不會做得長，搵工只是踏腳石。我有應徵各類型的銷售人員，賣車、賣酒、賣樓、賣船都試過，文職也有，但很多僱主不會給予機會讓我們嘗試。」

【空姐轉行選擇多　飛機師被裁又可做甚麼？駕駛機場巴士可以嗎：按此

失業數個月，收入大減、積蓄逐漸消耗，生活無以為繼。可是，他絕不放棄一綫生機，於是決定「盡地一煲」，膽粗粗在逆境下創業。今年年初，他跟6位「同是天涯淪落人」的失業機師舊同事，合資共7位數字開設小型速遞公司「龍仔速遞」，雖然仍未回本，但暫時保持收支平衡。他亦揚言給航空業同行提供運輸折扣優惠，互相扶持，共度時艱。「其實做機師做運輸都是一樣，我們本着的宗旨是使命必達，提供優質的服務給予客戶，確保過程沒有顛簸，一切安全到達目的地便已足夠。」

打4份工收入僅萬元

其生活上主要最大開支，包括供樓、供保險，還有正報讀英國遙距的航空管理課程學費，全因為防患未然，即使未能再做航空業前綫，也能從事相關行業。所以現時他不惜打4份工維持生計，除了開速遞公司外，更有兼職民航處、網上節目主持及銷售員，儘管如此，收入依然不穩定，每月大約只有1萬港元，他坦言只等於其開支的三分一，惟有靠「搣老本」過活。他續指銀行因擔心航空業人士無錢還債，不願意借錢予他們，無疑是雪上加霜。「有種在等死的感覺，不斷掙扎，只為求延續生命。」

去年12月，Brian在好友林盛斌（Bob）推薦下，參加無綫舉辦的節目《衝上雲霄大選》，雖然他最終落選沒有獲得獎項，但他直言不諱參賽主要目的是為了10萬元獎金，並非重回幕前做藝人。「可能隨着年紀增長，我的心態也有所變化，比賽完結後，我發現自己不再像以前一樣享受舞台，現階段只希望腳踏實地嘗試其他行業。」如今想起，機師生涯就像夢一場，不過無論等待有多苦，時間有多漫長，他堅信總有再上雲霄的一日。

 

作者：曾嘉善

責任編輯：李越樺

（節錄）

【原文：前機師李傑志疫情禁飛不喪志 另覓出路落地做運輸（收費文章）】

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欄名 : 理財Star Talk

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