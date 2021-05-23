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【健康增值】開冷氣易瞓捩頸？　中醫有何建議？

個人增值 13:00 2021/05/23

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天氣炎熱，大家相信都會選擇開冷氣。不過註冊中醫師何婉珊表示，天氣漸熱，不少人喜歡開着冷氣或風扇對着自己直吹，其實好大機會導致「落枕」，即是俗稱的「瞓捩頸」。常見的情況亦多是因為睡覺時的姿勢影響肌肉收縮，她說中醫會以針灸、拔罐或刮痧來紓緩不適。

何婉珊說落枕的醫學學名稱為「急性頸椎關節周圍炎」（Acute Fibrositis），是經常發生的肌肉痛症，症狀包括頸部僵硬及痛楚、活動困難及手臂麻痺，嚴重者更會演變成慢性頸椎毛病如頸椎錯位、椎間隙變窄和頸椎正常弧度改變等。

吹風易氣血凝滯

何醫師指出，睡覺時讓冷氣對着頭和頸吹，致使頸背部的氣血凝滯，經絡痺阻，以致僵硬疼痛。她解釋：「這大多是體弱、氣滯血瘀人士出現的情況，容易因抵抗力不足不敵風邪，頭頸受涼後便出現落枕；還有做完運動後肌肉沒有得到放鬆的人，也會因肌肉過緊而導致」。

另外，長時間維持同一睡姿亦容易導致落枕，如頭頸長時間維持同一姿勢不變，加上睡眠時使用過低或過高的枕頭，使頭頸處於過伸或過屈狀態，引起頸部肌肉緊張，氣血運行不暢。

中醫紓緩方法

她建議如痛症不嚴重，可以先用暖水袋，熱敷肩膊15至30分鐘，每日2至3次，目的是改善血液循環，以令肌肉放鬆。但千萬不要用冰敷或濕毛巾外敷患處，因既不能令血液循環，反使毛孔疏鬆再易受風寒侵襲。另外，她又提到如果是頸部有長期或急性肌肉繃緊痙攣情況的話，於中醫角度是「血不榮筋」：「肝臟主管全身上下的筋，筋脈可以柔軟伸縮全靠肝血濡養，如果筋脈得不到肝血濡養，如同樹根得不到水份一樣。」

所以中醫治療方法是以「養血榮筋」為主，其中一個方法是透過「活血袪瘀」之法疏通瘀阻之經脈，使頸部局部肌肉回復暢通，氣血得以養筋。主法為針灸、拔罐推拿、改善頸部局部氣血之流通。

 

作者：郭秀芳

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文︰天熱開冷氣易致瞓捩頸 中醫教防治方法

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