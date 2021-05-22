【消費優惠】東港城購物折！　推$1換購iPhone等搶手潮物

東港城將連續7個星期舉辦「東港城Happy Shopping購物折」。由即日起至6月20日，The Point會員只要透過新地商場手機應用程式，以指定積分兌換獎賞預留證，並於指定推廣期內以電子貨幣累積消費滿指定金額，即可以1元換購iPhone最新型號產品、Dyson直捲髮造型器、Nintendo Switch等多款搶手潮物，每一至兩星期會推出不同產品，換完即止。



另外，一田更特選9款至潮電子家品，可以超筍價1折換購。The Point會員可先預留換領證，並於指定推廣期內以電子貨幣累積消費滿指定金額，便可以1折價錢帶走Dyson V8 Absolute無綫吸塵機（折實378元）、Skyworth Android 40吋電視機連Hisense 2.0聲道無綫喇叭（折實378元）及Philips Airfryer健康空氣炸鍋（折實169元）。

【電子消費券申請途徑／資格／派發日期／使用限制一覽：按此】

▲ 資料來源：東港城

責任編輯：黃依情

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