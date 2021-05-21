辦網上課程公開創業秘訣　楊秀惠：成功要無視「睇死你」的人

楊秀惠（Vivien）由多年前轉戰商界建立美容網店至今，生意額已突破1億元。在疫情之下，她除了成為新手媽媽，更開辦網上創業課程。對於坊間不少創業課程以誇張手法來引人注意，她選擇大方公開公司數據，證明自己的實戰經驗，增加課程的可信性。要成為成功的創業家，她認為關鍵是在於相信自己，並要無視跟你「唱反調」的人（Ignore the naysayers）。

大方傳授創業秘訣

由2013年開始，Vivien除了接拍電視劇之外，同時亦開設了自家網店跟樓上舖，代理不同國家的護膚、美妝、修身產品，生意額更於短短5年間突破第一個1億元。疫情之下，她因為馬來西亞的行動管制令，而多了時間留在家中，更令她萌生分享創業心得的想法，遂創立了綫上課程學院「VY Academy」。

近來網購市場熾熱，不少人都想分一杯羹。但Vivien坦言，創業需付出100%心力，才有機會成功。她更表明，創立網店不如外界所想般容易，自己亦是透過不斷摸索網店的經營模式，才漸漸上手。過程中，她試過使用不同網上銷售平台及系統，其中之一個是大公司常用的系統Magento，但發現該平台的收費太高，而且不符合成本效益，便轉用收費較便宜的Shopify。她認為，選擇網上平台要考慮不同因素，包括成本、保安及用戶體驗等。「創立網店要讓顧客有信心，並願意提供信用卡資料，亦不是簡單的事，基本上與開立實體店，需要做的準備工作差不多。」

經營網店，上至設立網店、網上系統日常維護、網上營銷等，都花Vivien長時間及心思去鑽研，她期望透過影片分享，與有意創業搞網店的人分享當中竅門，讓他們可少走些冤枉路。

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公開實戰經驗 提升課程可信性

對於坊間不少創業課程都誇大言辭，以每分鐘賺數百萬的標題吸引觀眾，Vivien選擇公開公司數據，以實戰經驗說服大眾：「公開公司的營業額，最大原因就是部分創業課程，誇張地標明自己賺多少錢，但沒有提供證明；又或是有很多理論，但沒有實際的生意，證明他們的理論是可行的。」Vivien的網上課程涵蓋產品拍攝、投放廣告及電商大數據分析等內容，更是香港首個Shopify官方認證的教育夥伴，課程學費低至數千元，至今招收逾500名學生。

處身於商場如戰場的競爭環境，Vivien坦言不怕面對「教識徒弟無師傅」的情況，認為經營網店並不容易，相信只要課程內容豐富，就能吸引更多人報讀，令更多人在開設網店時更容易上手，加上開設頻道後，公司網站的瀏覽量提升了一倍，間接讓她可以減少在Facebook投放的廣告費用，可謂是雙贏的局面。

Vivien認為，創業成功的其一關鍵是要無視跟你「唱反調」、「潑冷水」的人（Ignore the naysayers），勸喻有意創業的人士，不要理會身邊人無理的批評：「當時我創業時也有不少人認為我不行，但事實證明只要相信自己，遇到困難時想辦法去解決，總有成功的機會。」

記者：李瑩

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