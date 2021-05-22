【健康增值】打破誤解　教你精明攝取碳水化合物

不少人對碳水化合物都存在誤解，有人認為它是肥胖的罪魁禍首，瘦身期間要對它避之則吉；有人會覺得吃得多隨時會增加患上糖尿病危險等等。大多的觀感都是斷定碳水化合物會影響健康，難怪有碳水化合物恐懼症（Carbophobia）這個形容字出現。

英國廣播公司BBC進行一個有關碳水化合物的專題節目，目的是讓大家了解碳水化合物的真身與功能。不少正在節食的人都相信，少吃富含碳水化合物的食物對保持身材苗條有利，因此令各種低碳食譜應運而生。其實很多人並不清楚碳水化合物其實也分不同種類，它們的作用和功能可大不相同，有些是「好碳水」，有些則是「壞碳水」。

主持人Dr. Xand van Tulleken說，碳水化合物的作用，能為我們提供能量、熱量（卡路里），使我們的身體能夠正常運作。日常我們所吃的食物，如麵包、麵條、粟米餅、餅乾、麥片、馬鈴薯等都是常見的碳水化合物食物。它可以分為3種類型：澱粉類（Starch）、糖類（Sugar）以及纖維類（Fibre）。

如何辨別「好」與「壞」？

「米色」的澱粉類碳水化合物，代表者是麵包和米飯；而糖類被稱為「白色」碳水化合物，包括汽水、碳酸飲品、糖果以及加工和精製食品，例如蛋糕和餅乾。這些澱粉類和糖類碳水化合物，主要成分在被人體消化後會轉化為葡萄糖，為人體提供能量。惟如攝取過多這類碳水化合物，多餘的葡萄糖就會被轉化為脂肪，導致肥胖。

另外一種碳水化合物是來自水果和蔬菜的膳食纖維，被稱為「綠色」碳水化合物，這類食物可讓人有飽感，並能減緩胃部排空的時間，並為人體提供維他命以及礦物質。綠色碳水化合物還讓牙齒和牙周健康，同時對腸道有益。

另有一種是抗性澱粉碳水化合物，例如扁豆、豆類以及一些未加工的全穀類。這些食物相對較難消化，它們的主要「任務」是為腸道裏的細菌提供營養。

碳水化合物由壞變好方法

如果說米色和白色碳水化合物是能讓人容易長胖的「壞碳水化合物」的話，有無方法可以扭轉它的「個性」？原來是有的，例如先把麵條或是麵包放到冰箱裏，之後再加熱。這樣食物的分子將會重新組合，變得更加接近抗性澱粉。

換句話說，我們可以藉少吃米色和白色碳水化合物來達到減肥目的，或者使用替代法，例如用芹菜、番薯、黑麥麵包、裸麥粉粗麵包來代替米飯、麵粉、馬鈴薯、麵條和早餐麥片等，當然勿忘同時攝取雞蛋、肉類、魚、堅果和豆類，如早餐用雞蛋代替白麵包或是早餐麥片，是不錯的做法。每次用膳，食物中一半應該是綠色或是顏色鮮艷的食物，包括新鮮蔬菜、綠色沙律、番茄及茄子等。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文︰ 既不致胖又健康 碳水化合物要吃得其法】

＝＝＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】