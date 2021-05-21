楊秀惠美容網店生意額突破1億 　無悔犧牲休息時間換財務自由（立即收看）

來自馬來西亞、華裔小姐出身的楊秀惠（Vivien），入行以來最令人印象深刻的，莫過於一口「唔咸唔淡」的廣東話。面對批評，她多年來苦學廣東話，精進演技，逐漸贏到觀眾讚賞。多年前，她由演員轉營從商，投資過百萬開設美容店，至今生意額已突破1億元。成功的關鍵，原來也與她勇闖香港演藝圈一樣，憑一顆敢於自我挑戰的心。

離鄉別井打拼 學會獨立

楊秀惠19歲時參加「馬來西亞華裔小姐競選」獲得冠軍，繼而獲邀來港參加「2004年國際華裔小姐」，雖最終五強止步，但自此與無綫簽約成為藝人，開展演藝生涯。離鄉別井打拼，Vivien已發現香港與大馬的生活水平差天共地，為免家人擔心，她決心學會獨立。「當時初入行時收入微薄，我會記帳控制支出，限制每日的花費。」

【辦網上課程公開創業秘訣 楊秀惠：成功要無視「睇死你」的人：按此】

轉戰商界 創立美容王國

家人的營商背景，Vivien自小在耳濡目染下，也萌生了創業的興趣。試過與朋友投資開設糖水店，也試過經營服裝店，不過由於演藝工作忙碌，未能花時間經營，最終均以失敗告終。隨着知名度提升，她更獲得主持美容節目的機會，更成為她轉戰商界的契機。

自主持美容節目後，接觸及嘗試各式各樣的美容產品，她相繼收到粉絲及朋友的查詢，看到市場需求，便於2013年與父親合資7位數在銅鑼灣開設樓上美容舖「VY Beauty Store」，代理銷售來自不同國家、不同品牌的美容瘦身產品。每次代理新產品，Vivien均堅持自己做「白老鼠」，與客人分享真實的體驗，開業短短1年便迅速回本，她遂將事業版圖擴大，在澳門、馬來西亞等地開設分店，並進軍網絡市場。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

巨資設網店 收益勝實體店

Vivien坦言創立網店不如外界所想般容易，要透過不斷摸索網店的經營模式，期間更換過不同的銷售平台及付款系統，嘗試不同的廣告推銷方法，才漸漸上手。她坦言，開業至今單是架設網上銷售平台（不包括日常維修）已投放逾7位數元，而每月更花費6位數字投放網上廣告。

疫情後消費模式明顯轉變，加速了網購熱潮，Vivien預先進佔市場，在短短5年間生意額已突破1億元。她坦言，相較於實體店，經營網店帶來更大的收益。「疫情之後，網店單日生意可以是實體店的10倍、20倍，甚至是30倍，而且沒有時間地域的限制。」她現時主力經營網店，預計未來網店將逐漸取代實體店。

【黃婉曼7位數開麵包店撞正疫情 生意大跌堅持不炒人：按此】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

無悔犧牲休息時間 早達財務自由

如今，Vivien由當初的小妮子蛻變成能夠獨當一面的女強人。回想起創業初期，邊拍劇邊做生意，犧牲休息時間，現時生意愈做愈成功，她認為辛苦也是值得：「每次遇到問題，我都覺得不應放棄，要想盡辦法解決，可能是這種性格，令我的生意愈做愈成功。」

Vivien指，雖然自己並非淨賺1億元，但扣除所有成本及開支後，亦足以讓她達到財務自由，選擇自己喜歡做的事情，更令她開心的是能夠為家人提供更好的生活：「雖說財務自由，但我的生活依然很繁忙，但對於家人而言，經濟環境改善了很多，能為他們提供更好的居住環境，更好的生活質素。」

記者：李瑩

＝＝＝＝＝