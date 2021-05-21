Audemars Piguet 5款綠色系皇家橡樹腕錶　　計時超薄飛行陀飛輪功能同步登場

今年錶壇由Patek Philippe掀起綠色風潮，而Audemars Piguet（愛彼）剛發布的多款綠面Royal Oak皇家橡樹系列陣營更是來勢洶洶，讓你知道今年要入手一枚綠面腕錶絕對事在必行！

▲ 煙燻綠色太陽紋裝飾錶面，搭配熒光塗層白金立體時標與皇家橡樹指針，此皇家橡樹「Jumbo」超薄腕錶，用上39毫米鉑金錶殼，2121愛彼自製自動上鍊機芯只有3.05毫米厚，可提供最少40小時動力。（$789,000）（品牌提供）

▲ 透明錶底展示出機械機芯，內置22K金自動盤。（品牌提供）

愛彼的Royal Oak皇家橡樹系列向來都深受歡迎，加上近年運動錶成為一股熱潮，Royal Oak備受追捧的程度有增無減，因而出現供不應求的情況，市場甚至掀起炒價。今趟品牌一口氣為皇家橡樹系列新增多款綠面新作，雖然大家都知道一錶難求，但也即管看看哪一款是你的心水選擇。

▲ 用上41毫米18K玫瑰金錶殼的飛行陀飛輪腕錶，綠色錶面鐫刻「Evolutive Tapisserie」變形格紋裝飾圖案，限量發行10枚。（瑞士法郎 170,000）（品牌提供）

▲ 飛行陀飛輪自動上鏈腕錶另有限量發行50枚的鈦金屬錶殼版本。（瑞士法郎 139,100）（品牌提供））

5款新錶就功能而言頗為全面，分別有兩針加日曆的「JUMBO」超薄型號，機芯的厚度只有3.05毫米，配上39mm鉑金錶殼；具備計時功能的自動上鏈計時碼錶，則配上41mm黃金錶殼，只限量125枚；其餘3款都置入複雜的飛行陀飛輪功能，分別有41mm鈦金屬錶殼及41mm玫瑰金錶殼可供選擇，而屬至尊高級版本的一款則在鈦金屬錶殼的18K白金錶圈上，鑲嵌總重約2.41卡的長方形切割祖母綠，3款陀飛輪腕錶均限量發售。值得一提是，縱然每款腕錶的錶盤都採用了綠色，但卻不盡相同，各具特色。

▲ 皇家橡樹自動上鏈計時碼錶採用41毫米18K黃金錶殼，綠色錶面鐫刻「Grande Tapisserie」大型格紋裝飾圖案。置入2385愛彼自製自動上鏈機芯，附贈一條綠色小牛皮及一條綠色橡膠錶帶。（$559,000）（品牌提供）

Royal Oak系列於1972年面世，誕生已經49年，一個有趣的系列名字，它的由來就要從17世紀說起。當時英國正值內戰，英王查理二世在一次逃亡的過程中，為避過追捕而躲在一棵古老的橡樹樹洞內，因而逃過一劫。後來查理二世恢復國王身份後，便將當日拯救了他一命的橡樹冊封為「皇家橡樹」，橡樹自此成為了保佑英國皇室的象徵，而英國皇家海軍其中的一艘軍艦HMS Royal Oak，便是以此為名。

▲ 最高級版本有此寶石腕錶，鈦金屬錶殼搭配18K白金錶圈，錶圈鑲嵌32顆長方形切割祖母綠，共重約2.41卡，每顆都由珠寶師親手切割、刻面並嵌入白金托座中。祖母綠的溫潤翠綠彰顯綠色「Tapisserie」格紋錶面的美感，僅生產15枚。（瑞士法郎 273,000）（品牌提供）

Royal Oak的設計師Gerald Genta從HMS Royal Oak軍艦的舷窗中汲取靈感，設計出以八角形為標記的Royal Oak腕錶，而錶圈外露螺絲的概念則來自舊有的潛水頭盔。此外，錶盤上指定的「Grande Tapisserie」大格紋圖案，以及錶殼與鏈帶連成一體的造型，皆令腕錶的形象更鮮明。

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