Audemars Piguet 5款綠色系皇家橡樹腕錶　　計時超薄飛行陀飛輪功能同步登場

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今年錶壇由Patek Philippe掀起綠色風潮，而Audemars Piguet（愛彼）剛發布的多款綠面Royal Oak皇家橡樹系列陣營更是來勢洶洶，讓你知道今年要入手一枚綠面腕錶絕對事在必行！
愛彼的Royal Oak皇家橡樹系列向來都深受歡迎，加上近年運動錶成為一股熱潮，Royal Oak備受追捧的程度有增無減，因而出現供不應求的情況，市場甚至掀起炒價。今趟品牌一口氣為皇家橡樹系列新增多款綠面新作，雖然大家都知道一錶難求，但也即管看看哪一款是你的心水選擇。
5款新錶就功能而言頗為全面，分別有兩針加日曆的「JUMBO」超薄型號，機芯的厚度只有3.05毫米，配上39mm鉑金錶殼；具備計時功能的自動上鏈計時碼錶，則配上41mm黃金錶殼，只限量125枚；其餘3款都置入複雜的飛行陀飛輪功能，分別有41mm鈦金屬錶殼及41mm玫瑰金錶殼可供選擇，而屬至尊高級版本的一款則在鈦金屬錶殼的18K白金錶圈上，鑲嵌總重約2.41卡的長方形切割祖母綠，3款陀飛輪腕錶均限量發售。值得一提是，縱然每款腕錶的錶盤都採用了綠色，但卻不盡相同，各具特色。
Royal Oak系列於1972年面世，誕生已經49年，一個有趣的系列名字，它的由來就要從17世紀說起。當時英國正值內戰，英王查理二世在一次逃亡的過程中，為避過追捕而躲在一棵古老的橡樹樹洞內，因而逃過一劫。後來查理二世恢復國王身份後，便將當日拯救了他一命的橡樹冊封為「皇家橡樹」，橡樹自此成為了保佑英國皇室的象徵，而英國皇家海軍其中的一艘軍艦HMS Royal Oak，便是以此為名。
Royal Oak的設計師Gerald Genta從HMS Royal Oak軍艦的舷窗中汲取靈感，設計出以八角形為標記的Royal Oak腕錶，而錶圈外露螺絲的概念則來自舊有的潛水頭盔。此外，錶盤上指定的「Grande Tapisserie」大格紋圖案，以及錶殼與鏈帶連成一體的造型，皆令腕錶的形象更鮮明。
產品查詢︰2871 0008
撰文 : 梁靜詩
欄名 : 型男玩物誌