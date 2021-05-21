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【消費優惠】Pacific Coffee白桃特飲買一送一　UNIQLOｘGU感謝節短袖T恤低至$79

精明消費 07:00 2021/05/21

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Pacific Coffee：白桃特飲買一送一

由即日起至5月26日，全綫Pacific Coffee推出白桃特飲買一送一優惠，每位顧客每次最多限購買3杯飲品。如需享用優惠，需向店員出示已讚好Pacific Coffee Facebook頁面

需要注意的是，萬國寶通中心、中環廣場、Citi Tower、愉景灣碼頭、又一城LG1層、新城市中央廣場、新世紀廣場辦公大樓、滙豐中心、利園2期、滙豐銀行地庫、恒生113及瑪麗醫院T座分店不會供應粒粒白桃其樂冰。

2. UNIQLOｘGU感謝節：短袖T恤低至$79

UNIQLO與GU Hong Kong攜手舉行感謝節，由即日起至6月3日，一連兩星期送上多款感謝價格優惠，多款服飾都有優惠。另外，現凡單次購物淨額滿400元之顧客，即可獲贈快乾毛巾一條，名額有限，送完即止。

    點擊圖片放大
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3. Delifrance：外賣平台落單享85折

Delifrance推出限時推廣優惠，現時在Delifrance外賣平台輸入指定優惠碼「TAKEAWAY15」可享全單85折優惠及可獲取精選禮物，選擇外賣自取更可獲贈雙倍禮物。數量有限，送完即止。

網上外賣平台

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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