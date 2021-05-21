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【保險業】持牌保險代理疫市增7%　投身保險業百萬年薪話咁易？

博客 13:00 2021/05/21

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【保險業】持牌保險代理疫市增7%　投身保險業百萬年薪話咁易？

受疫情影響，香港今年第1季的失業率由疫情前的2至3%，攀升至6.8%。面對減薪、放無薪假及裁員，不少人選擇轉工轉行，尋求新出路，而保險業就成為「疫」市奇葩。根據保監局數字，持牌個人保險代理最新人數為89,099人，對比疫情前增幅約7%，證明「疫」巿下，保險業為不少人締造事業新出路。

問：保險業具事業發展前景嗎？

答：不論環境順逆，安心保障、財富增值及退休策劃都是與我們息息相關的人生課題。在充滿不確定性的疫情下，更突顯保險的意義和功用，並為從業員提供具增長潛力的發展空間。

此外，政府近年積極推動保障及退休方案，包括可退稅的自願醫保、延期年金等計劃，以及中港兩地未來恢復通關後的大灣區發展等，均為保險業添注具持續增長的動力。

【「百萬圓桌」（MDRT）會員年收入有幾多？：按此

問：在保險界事業再出發的優勢是甚麼？

答：保險業奉行多勞多得，只要努力付出，持之以恒，並不斷建立客戶網絡，即使是保險新鮮人，也可成為踏上百萬年薪之路的保險達人，而且有機會獲業內認受性最高的「百萬圓桌協會」（MDRT）頒發殊榮，成為行內最優秀的首3%。此外，行內的晉升階梯亦非常簡單、公開明確，不會論資排輩，只要達到業績要求，不論年紀，都能晉升。現在不少人都渴望成為斜槓族，追求自主的生活模式，而投身保險業正正滿足平衡工作和生活的要求。

【穩陣收息兼靈活理財　儲蓄保險應點揀？：按此

問：保險是一門專業嗎？

答：是的，保險從業員的專業性受國際組織如MDRT的認可。要在保險業建立成功的事業，除個人努力外，選擇加入背景穩健、具增長潛力、擁有多元化創新產品和先進服務平台的保險公司亦非常重要，加上接受規劃完善的培訓課程，能有助保險從業員全面提升專業水平，成就發展個人事業王國。

撰文 : 萬通保險

欄名 : 保險DNA

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