【抗通脹】黃金功能失效？　要抗通脹　專家有更好建議！

自美國公布4月份CPI按年升4.2%，結果高於市場預期之後，市場最近重燃通脹升溫的預期。在同一時間，金價表現上周逐步急升，曾升穿每安士1,880美元水平。到底在通脹預期上升的情況下是否應該買金保值？

【實金保值抗通脹 銀行、金行有咩選擇？：按此】

星展香港財資市場部董事總經理王良享回應本網查詢時表示，在傳統概念上，金價與通脹的確有正向關係，但他認為金價與美元的關聯性更大：「最近金價急升的主要就正因為美滙指數回落，曾跌至低於90點所致。若果通脹升溫，導致美國聯儲局提早加息及縮表的話，反而會不利金價的表現。」

王良享預期，美元走勢仍會傾向下行，因此看好金價在短期內升至今年初每安士1,950美元的高位水平。



【買iBond抗通脹「得啖笑」？歷史數據話你投資哪種資產真正抗通脹：按此】

既然黃金走勢與通脹未必跟想像中密切，那麼在通脹時期，更應考慮買入甚麼資產呢？王良享建議可買入沽空美國國庫債券價格的ETF—ProShares Short 20+ Year Treasury（美：TBF），因為市場預料利率會向上的話，債券孳息亦會上升，促使債券價格下跌；另外，公用事業收費在通脹下有機會上調，有利公用股表現。另外，王良享亦認為最近公布發行的第八批通脹掛鈎債券（iBond）亦值得考慮。

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】