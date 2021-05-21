【ESG】CFA發ESG披露諮詢文件　冀訂準則助打擊「漂綠」

環境、社會及管治（ESG）成為環球投資趨勢，惟投資者擔心投資產品或會有「漂綠」（Greenwashing）情況。CFA協會發表《投資產品ESG準則意見徵詢稿》，以提高附有ESG相關特性投資產品之透明度及比較性，讓投資者可清楚分辨各類型ESG產品。

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市場上ESG產品愈來愈普遍，但全球披露準則不一，導致投資者在選擇ESG投資產品時或無所適從。CFA協會亞太區行業倡導總經理梁家恩表示，監管機構將ESG披露標準由上市公司推至投資產品及基金經理，惟市場上的ESG標準繁多，亦非可適用於所有類別的基金。

環球現時有逾600個與ESG或可持續性發展有關的政策工具或標準。梁家恩稱，該會已研究逾百個相關的監管要求、守則及標準，不少是針對上市公司或上市公司發行的綠色債券。

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至於針對由基金經理管理的投資產品的披露標準則不多，特別是現時尚未有全球性標準能夠應用於全部的投資產品，故該會即將推出的準則有望改善ESF產品的披露。

今次的諮詢期為期約2個月，至7月14日截止，並暫定在今年11月刊發《投資產品ESG準則》的初稿。

責任編輯：李瑩

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