▲ 【退休規劃】兒子冀赴英留學 夫婦應動用100萬元退休儲備支持嗎？

黃先生今年51歲，夫妻月入3萬元，每月支出1.5萬元，兒子將完成DSE考試，現已收到英國大學暫時錄取通知書並有意出國留學。若要送兒子出國留學，就需要動用兩人100萬元的退休儲備，惟屆時夫妻只剩下合共50萬元的強積金，故二人不知道應否支持兒子出國留學。

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退休生活費 20年需550萬元

根據香港政府統計處2019年數據，男性平均壽命為82歲，女性平均壽命為88歲，所以對於黃先生而言，如果他在65歲退休，並維持在1.5萬元的生活水平，他在65歲時便需要存有550萬元作為往後約20年的生活費。

留學英國的總學費約96萬元，每月額外支出1.3萬元為留學生活費。假設51至53歲：定投每月2,000元，54歲至退休年齡：定投每月15,000元，強積金：顧員及僱主合共投入每月3,000元，通漲比率為3%及退休後的回報率可覆蓋通漲。

如使用積蓄留學再重新儲蓄，14年平均回報率要達到每年14%（IRR=8%），才可以在退休前達到550萬元，假設以標準普爾500指數作為指標，基本要採用接近全股的基金才可達到。不論黃先生是否可以接受這個投資風險程度，對於黃先生的年齡也未必合適。

如以股債平衡這種中風險程度來投資，假設14年平均回報率為7%（IRR=5.5%）。退休金只足夠使用17年。在不足的情況下，黃先生有以下兩個選擇：

1. 黃先生和太太需要延後最少兩年退休。

2. 兒子需要在父母退休後給予最少每月1.2萬元的家用。

以上假設資料並沒有加入在年老可能出現的額外醫療開支及醫療保費的增加，而且隨着醫療水平進步，人的壽命愈來愈長，所以實際估計費用及需延後的年期可能更多及更長。

退休金不足 孩兒需供養

雖然孩子長大後給父母家用是香港家庭的傳統，但作為父母自己擁有足夠的退休金，總比日後向兒子領取家用，更有把握度和安全感，而且當身體年紀愈大，延後退休，也未必是我們所能決定的。黃先生和太太應該在公開試結束後和兒子討論留學事宜，讓孩子了解家庭的財務情況，及留學後需肩負的責任。提早讓兒子有心理準備，他可以及早對已知情況好好規劃，以減少未來因金錢造成父母和孩子雙方的矛盾。

（節錄）

【原文：退休資金不充裕 送兒留學宜謹慎（收費文章）】

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