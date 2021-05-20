【ESG】港有力成亞洲綠色債券樞紐

全球各個金融中心都致力推動綠色金融，讓企業能為其綠色項目籌集資金，而投資者亦可參與可持續發展並具有環境效益的投資，當中綠色債券最為常見。

綠色債券（Green bond）是一種固定收益金融工具，所籌集資金主要用於合資格的綠色項目上。綠色債券的發債主體可以是政府、政策性銀行或私人企業，而他們須保證在一定年期內償還本金及若干固定或浮動利息回報。

低碳建築投放量最大

行政長官在2017年施政報告宣布政府帶頭發行綠色債券，其後財政司司長在2018至19年度財政預算公布推出政府綠色債券計劃。立法會在2018年根據香港法例第61章《借款條例》第3條通過決議案，授權政府根據政府綠色債券計劃借入任何時候最高未償還本金總額不超過1,000億港元或等值款項。

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除此以外，香港政府亦有推動綠色金融認證，香港品質保證局的「綠色金融認證計劃」是目前唯一獲官方資助的債券認證計劃，該局亦會每年監察落實情況。

根據香港綠色債券市場簡報，2019年來自6家香港發行人的綠色債券高達26億美元。其中低碳建築是綠色債券募集資金最大的投放領域，佔年度發行量61%。

大灣區城市協同效益增加

香港持續關注綠色金融，並通過制定新政策鼓勵綠色轉型和可持續金融，加上可預視大灣區城市之間的協同效益增加，大灣區綠色金融聯盟共同努力助推進綠色投資。因此，香港憑着自身的優勢，具巨大潛力推動中國內地及亞洲區相關綠色融資以及長期的低碳轉型投資，有望成為綠色債券樞紐。

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