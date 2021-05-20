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【人民幣定存】人幣7日存期有11厘年息　銀行優惠大檢閱

收息攻略 18:01 2021/05/20

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【人民幣定存】人幣7日存期有11厘年息　銀行優惠大檢閱

人民銀行金融研究所所長周誠君近日表示，人民幣在中長期內將持續兌美元升值。人民幣過去一年兌美元表現強勢，雖然在今年初曾出現回調，但至4月初已重拾升軌，本月11日曾高見每美元兌6.4151人民幣。如果看好人民幣日後的升值潛力，在兌換人民幣之餘，更可利用銀行的人民幣定存優惠，達至賺息又賺價的效果，有銀行7日定存年息高達11厘！

【3個月人幣定存比較　邊間年息達2.45厘？：按此

■7間銀行人民幣定存優惠，邊間年息達11厘？■

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現時有不少銀行推出人民幣短存優惠，星展銀行以年息11厘佔據榜首，惟入場門檻較高，需要等值30萬港元。另外，信銀國際、南商及恒生的年息均達10厘，當中以信銀國際的起存額最低，僅需等值1萬港元，但需於分行開立人民幣定存，才可享用此優惠。

還有其他3間銀行的年息亦不俗，富邦年息達8.8厘，而滙豐及中銀香港亦達6.8厘。惟需注意的是，如想享用以上銀行的人民幣定存優惠，必須先把指定貨幣換成人民幣。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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