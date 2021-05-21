前文提及到4位投資大師級人馬在面對跌市後的取態，當中顯示這些經驗老到的投資者，都認為要保持冷靜的心態作應對。以下是另外4位投資大師的經驗，看看你又能從中體會到甚麼。

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羅傑斯（Jim Rogers）

「商品大王」羅傑斯的方式較具策略性，他傾向耐心等待好時機，當改變市場形勢的催化作用出現時，便可以大舉買入。至於應該進行甚麼投資，他認為投資者宜堅守在自己擅長的領域，不要藥石亂投。

羅傑斯認為，若投資者聽從他人的建議進行買賣，當有利潤時只會感覺自己的眼光獨到及十分成功；但當出現虧損時就只把埋怨他人。他指出這些投資者根本不知道自己下一步該怎樣做，所以會令自身陷入危險。

菲利普‧費雪（Philip A. Fisher）

菲利普‧費雪認為投資者要學會花很多時間進行研究，並不宜在股市持續下跌的情況下，太快買入一些自己不熟悉的股票。1929年美國股市處於高漲狀態，費雪認為許多產業前景不穩，股市出現嚴重泡沫，但可惜仍抵不過股市的誘惑，買入其認為估值便宜的股票，最後股市大跌，費雪亦損失慘重。費雪後來明白到留意未來數年的預測市盈率以推斷企業在往後數年的業績才是關鍵，以避免虧損及獲利。

達里奧（Ray Dalio）

全球最大的對冲基金橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人達里奧認為，跌市時不必驚慌，應保持冷靜，此時要做出拋售的決定容易，但絕不明智。相反，投資者需要作反向操作，市場狀況不令你感到恐懼時，應要賣出；當感到恐懼時也許需要買進。

比爾‧米拿（Bill Miller）

比爾‧米拿管理的Legg Mason價值型託基金，曾在1991至2005年間跑贏標準普爾500指數，靠逆向操作取得驕人成績。但在2008年金融海嘯中，他繼續以逆向操作來應對，但失敗收場。當時已經58歲還承認自己「缺乏經驗」，這次的失敗令他認清到要通過比較市場對此公司的估值，以及自己對該公司的估值來作比較，用多種因素來找出價格錯位的目標來投資。

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散戶有何得着

從上述知名投資者的經歷來看，保持冷靜思維是應對市況欠佳的最好方法。在股市出現暴跌時，不論投資者有意趁低買進，還是認為要止蝕離場，都要緊記冷靜應對，檢視部署，切忌作出盲目的決定，因為若投資決定受到情緒所影響，原先計劃好的投資步伐便會受到干擾，投資組合所受的衝擊有可能會更大。

責任編輯：梁宇碩

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