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【報稅2021】夫婦分開報稅　盡用「扣稅三寶」扣稅上限竅門

個人增值 14:15 2021/05/20

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【報稅2021】善用「扣稅三寶」扣稅上限　夫婦二人點樣報稅最抵？

相信不少打工仔都收到綠色炸彈，你填好報稅表了嗎？除了個人進修開支、慈善捐款外，購買「扣稅三寶」合資格自願醫保計劃（VHIS）、可扣稅強積金自願性供款（TVC）及合資格延期年金（QDAP）都可以扣稅。如果夫婦選擇分開報稅，想盡用「扣稅三寶」扣稅上限有咩竅門呢？即刻睇吓！

【夫婦報稅知多啲！　咩情況下合併報稅會較有利？：按此

想知道「扣稅三寶」如何慳稅前，要先了解3個可扣稅項目的扣稅上限。VHIS的扣稅上限為8,000元；而TVC及QDAP則共用扣稅額，兩者合共扣稅上限為6萬元。

1. 留意扣稅先後次序

假如納稅人同時購買QDAP及TVC，應先使用TVC的扣稅額，後用QDAP之扣稅額。因為QDAP之扣稅額可與配偶共享，若已用盡6萬元的扣稅上限，餘下之扣稅額可供配偶使用。因為TVC的扣稅額不可與配偶共用，因而應先扣個人的TVC之扣稅額，再按情況分配QDAP的扣減額。

2. 較高收入者申請扣稅額

以購買VHIS為例，一個納稅人扣稅上限為8,000元，夫婦兩人的扣稅上限則為1.6萬元。若夫婦二人均要報稅，一般情況下應由較高收入一方申請扣稅。因為扣稅三寶並非直接減稅，而是與個人稅階及供款額相關。即使同一個供款額，但個人稅階較高，可節省的稅款就愈多。

■不同稅階可節省的稅款■

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3. 善用個人入息課稅方式報稅

只要透過入息課稅方式報稅，亦可用扣稅三寶，並不限於薪俸稅，物業稅、利得稅等其他稅項亦適用於此情況。因此，假如夫婦有購買QDAP，而其中一人沒有工作，但有物業作收租用途，亦可利用另一人餘下QDAP扣稅額。

4. 每年3月前繳清保費

若夫婦二人想用盡扣稅三寶的優惠，謹記於每年3月底前繳清VHIS保費、QDAP及TVC，以免上述支出不能納入下年度作扣稅用途。

稅務局已發出2020/2021年度報稅表，即睇報稅扣稅懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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