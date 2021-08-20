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【抗通脹懶人包】通脹升溫投資攻略（更新至8月20日）

iBond／黃金／收息基金／REITs／收息股

個人增值 09:55 2021/08/20

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【抗通脹懶人包】通脹升溫投資攻略　iBond/黃金/收息基金/REITs/收息股

隨着疫後經濟復甦，環球通脹走勢成為大眾關注焦點，美國4月份綜合消費物價指數（CPI）按年上漲4.2%，創2008年9月金融海嘯以來最大增幅。港府亦預計本港今年基本消費物價通脹率為1%，為提供選擇予市民應對通脹，政府將推出新一批通脹掛鈎債券（iBond）。除了iBond以外，市場上還有其他與抗通脹相關的投資產品可供選擇，如黃金、收息基金、REITs及高息股等。如果不想財富被通脹蠶食，以下懶人包可以幫到你！

（更新至8月20日，加入最新通脹數據，市場分析通脹走勢、抗通股選股方法，派息債券基金及港股REITs文章。）

【通脹小知識】

▶ 通脹是甚麼？（最新通脹數據更新至8月19日）

通脹是指整體物價水準持續上漲，而貨幣購買力下降的經濟現象。投資者可參考定期公布的指標，以了解通脹的水平。在美國，消費物價指數（CPI）是最受關注的經濟指標之一，反映房屋、運輸和醫療等貨品和服務的零售價格。在香港，統計處亦會定期公布本港消費物價指數，顯示本港通脹水平，據統計處公布，本港7月份的消費物價指數按年升1%。

▶ 通脹對投資者有何影響？

通脹會削弱儲蓄和投資回報的實質價值，要避免財富被通脹蠶食，投資回報必須跟上通脹率，才可提升實質購買力。舉例說，若一項投資未計及通脹的回報率為1%，在通脹率為3%的環境下，經通脹調整後的回報實際為負數（-2%）。如果投資目標是提升長期購買力，必須要考慮通脹這因素。

▶市場分析通脹走勢

【iBond】

▶ iBond為何能抗通脹？

通脹掛鈎債券（iBond）是由港府透過政府債券計劃的零售債券部分所發行債券，利息與綜合消費物價指數（CPI）的平均按年通脹率掛鈎。換言之，通脹率愈高，利息回報便會調升。此外，iBond亦設有保底息，第八批iBond保底息為2厘，若綜合消費物價指數按年變動率的平均值未及保底息率，投資者的回報亦有保障。

▶ 第八批iBond認購詳情

【黃金】

▶ 黃金為何能抗通脹？

黃金常被視為抗通脹的有效方法之一，其保值能力相對較高，可用作避險工具。投資黃金的方式有很多，最直接的是到金舖或者銀行買實金，又或是在銀行用黃金存摺記錄自己買了多少黃金（俗稱「紙黃金」），亦可投資與黃金相關的股份或ETF等。

▶ 投資黃金方法

實物黃金

黃金ETF

紙黃金

紙黃金不涉及實物黃金交易，是根據黃金價格交易。投資者開辦黃金存摺帳戶後，即可在帳戶交易紙黃金。不過，投資紙黃金不會賺取任何利息，只能透過買賣黃金的差價而獲利。

金礦股

如果有意投資黃金相關產品，金礦股亦是其中一個選擇。假如金價上漲，理應對金礦股有利。不過，各家企業經營方針各有不同，股價走勢未必與金價走勢相同。即使金價上升，股價也未必上升，存在一定風險。

【收息基金】

▶ 收息基金為何能抗通脹？

市面上的收息基金大部分以債券基金為主，大多投資在高收益債券。通脹環境會推動高收益債券市場向上，或有可能有利於息差收窄及利好高收益債券的表現。透過投資定期派息的收息基金，可避免財富被通脹蠶食。

【REITs】

▶ REITs為何能抗通脹？

房地產信託基金（REITs）受《房地產基金守則》規限，要將除稅後淨收入的90%以上分派予單位持有人，保障了持有人的利息收入。通脹率走高的時候，住房價格以及租賃收入通常也水漲船高。

【收息股】

▶ 收息股為何能抗通脹？

收息股的股息回報吸引，抗跌力強，股息率甚至可高達7厘以上，可望跑贏通脹。

欄名 : 理財規劃

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