【收息基金】每月派息基金配息率達8厘　投資10萬元月月收息逾700元

每月派息基金深受收息一族歡迎，除了定期收息外，若基金價格上揚，更可財息兼收。市面上每月派息的基金高達8厘，入場費與一般基金相若，由數千元至數萬元不等。假設投資10萬元，每月可收取多少利息？

【每月收息！非債券基金派息高達9厘 低至8,000元入門：按此】

市場上的派息基金，以債券基金為主，部分則為股債混合和股票基金。但每隻基金的派息政策也各有不同，分別按季度、每月定期派息，亦有不定期派息的基金。投資者若想每月有息收，則可留意以每月穩定派息為投資目標的基金。本網在晨星搜尋每月派息及貨幣單位為港元的基金，年息率由2厘至8厘不等，普遍為債券基金。

假設投資10萬元，以最高年息率8.57厘的聯博環球高收益基金計算，每月可獲分派703元利息，一年則可獲派8,441元。若退休人士有更多閒置資金，想製造多一點現金流，想進取一點，假設投資100萬元，每月則可收取7,034元利息。

【派息基金收9厘息好筍？先了解產品特性及風險：按此】

■年息率5厘以上 每10萬元可獲派月息幾多？■

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

投資者在挑選派息基金時要留意，派息政策會列明基金經理在大方向下會按月派息，但息率不會保證，而基金派息時，亦可以從原本的投資額或資本收益中提取作派息。入場前，投資者應了解基金過去的基金價格及派息表現，並參考基金評級及風險級別等，才決定應否投資。

另外，投資者亦要了解相關基金涉及管理費、認購費及平台費用等，以了解投資成本。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】